Bakan Kasapoğlu'ndan Viranşehirli köylülere tenis kortu sözü
|28 Aralık 2020 20:52
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde beden eğitimi öğretmeni sayesinde tenisle tanışan ve kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak kortta yöresel kıyafetleriyle raket sallayan köylülere tesis sözü verdi.
Anadolu Ajansı tarafından haberi yapılan köylülerin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kasapoğlu, "Şanlıurfa Viranşehir'deki görüntüler beni çok mutlu etti. İnşallah köyümüzdeki eksikleri en kısa sürede tamamlayıp, çiçeği burnunda sporcularımızla güzel bir turnuva düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
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