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Balıkesir'de sokak isimlerini halk belirleyecek

İmar sorunlarının çözüme kavuştuğu Paşaalanı ve Karatepe bölgelerinde oluşturulacak cadde ve sokakların isimlendirilmesi veya numaralandırılması için Kent Konseyi ile birlikte hareket ederek, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların önerilerini alacak.
 28 Aralık 2020 21:00
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Balıkesir'de sokak isimlerini halk belirleyecek

Paşaalanı Mahallesi ve Karatepe'deki imar sorunlarını çözen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, oluşturulacak cadde ve sokaklara isim verilmesi ya da numaralandırılması için Balıkesir Kent Konseyi ile birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Katılımcı bir anlayışla, şehrin hemfikir olacağı ve üzerine uzlaşacağı isimlerin belirlenmesi amacıyla bu kararı aldıklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, dernek, oda, sivil toplum kuruluşları, muhtarlıklar ve vatandaşlardan gelecek önerilerin değerlendirileceğini söyledi.

Paşaalanı Mahallesi'nde 18.02 uygulamasının yapıldığı bölgede 147 sokak ve 4 cadde, Karatepe olarak bilinen Hasan Basri Çantay Mahallesi'ndeki bölgede ise 13 sokağın isimlerinin belirlenmesi için oluşturulan 'Sokak ve Cadde İsimleri Çalışılması Komisyonu İşbirliği ve İstişare Toplantısı' Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

ŞEHRİN KİMLİĞİNE UYGUN İSİMLER

Toplantının açılış konuşmasını yapan Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı, "Balıkesir Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nda bir ön görüşme yaptık. Bu kapsamda; Karesi ve Altıeylül Kent Konseylerinin de desteğiyle bir komisyon oluşturalım, bu komisyon marifetiyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne iletilmek üzere bir tavsiye kararı çıkaralım şeklinde bir karar aldık. Şehrin; tarihine, kültürüne, mevcut potansiyeline ya da geleceğine ilişkin görüş ve önerileri toparlayacak ve tavsiye niteliğinde bir rapor hazırlayarak yürütme kurulumuzun kararıyla Belediye Meclisi'ne göndereceğiz" dedi.

'ŞEHİR MUTABAKATI SAĞLAMAK İSTİYORUZ'

Amaçlarının isabetli kararlar alınarak şehrin üzerinde uzlaşacağı isimlerle kimlikli sokaklar oluşturmak olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Tarihi ve kültürel değerlerimizi ortaya çıkarıp hatırlatacak, herkesçe benimsenebilecek isimlerin belirlenerek sokaklara verilmesiyle ilgili yol haritamızı birlikte çizmemiz lazım. Sizlerden gelecek teklifi mecliste oybirliği ile geçirip bundan kaynaklanan sorunları şehir mutabakatıyla çözmek istiyoruz. Balıkesir Kent Konseyi çok güçlü bir ekip ve ben bu ekibe güveniyorum. Geleceği öngörerek az hata ve mükemmel iş ortaya koyalım istiyoruz" diye konuştu.
DHA
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