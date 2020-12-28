Görene Belediye Başkanı, oğlunun kaçak yapısını yıktırdı
Kapadokya'da peribacalarına yakın olduğu gerekçesiyle haklarında yıkım kararı alınan yapıların yıkımına devam ediliyor.
|28 Aralık 2020 21:22
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Kapadokya'da peribacalarına yakın olduğu gerekçesiyle haklarında yıkım kararı alınan yapıların yıkımına devam ediliyor.
Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesi Görkündere vadisinde bulunan ve Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren'in oğlu Mert Eren'e ait olan kahvaltı salonu, Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekiplerce yıkıldı. Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren'in oğlu Mert Eren'e ait olduğu öğrenilen kahvaltı salonunun yıkımı için Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren'in Kapadokya Alan Başkanlığına vermiş olduğu dilekçenin ardından yıkımının yapıldığı öğrenildi.
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