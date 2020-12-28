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Almanya'da 8 kişiye yanlışlıkla 5 kat fazla doz aşı vuruldu

Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Stralsund kentindeki bir bakımevinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının enjeksiyon için hazırlanışı sırasında yapılan bir hatadan dolayı 8 personele 5 kat daha fazla doz aşı yapıldı.
 28 Aralık 2020 21:39
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Almanya'da 8 kişiye yanlışlıkla 5 kat fazla doz aşı vuruldu

Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Stralsund kentindeki bir bakımevinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının enjeksiyon için hazırlanışı sırasında yapılan bir hatadan dolayı 8 personele 5 kat daha fazla doz aşı yapıldı.

Vorpommern-Rügen Bölgesi Kaymakamı Stefan Kerth, dün yaşanan olayın ortaya çıkmasının ardından 7'si kadın 8 bakımevi personelinin eve gönderildiğini söyledi.

Kerth, gribe benzer belirtiler göstermelerinden dolayı daha sonra 4 çalışanın önlem amaçlı hastaneye kaldırıldığı ancak bunların 3'ünün taburcu edildiği bilgisini paylaştı.

Vorpommern-Rügen Kaymakamlığından yapılan açıklamada da aşının denendiği Faz-1 aşamasında daha yüksek dozların deneklerde test edildiği ve ciddi sonuçlar görülmediği yönünde aşı üreticisi BioNTech şirketinden kendilerine bilgi verildiği belirtildi.

Açıklamada, doza bağlı olarak enjeksiyonun yapıldığı yerde lokal reaksiyonlar ve gribe benzer belirtiler ortaya çıkabildiği, ancak bunların genel olarak hafif ve orta şiddette ve geçici olduğunun aktarıldığına işaret edildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, söz konusu olayda, şirket tarafından gönderilen 5 dozluk aşı şişesi içeriğinin tümü bir kişiye enjekte edildi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde dün Kovid-19'a karşı ilk aşılar yapılmaya başlanmıştı.
Anadolu Ajansı
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