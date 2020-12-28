1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Amasya Valiliğince kitap okuma kampanyası başlatıldı

Amasya Valiliği koordinasyonunda, "Amasya Saatini Kitaba Kuruyor" projesi hayata geçirildi.
 28 Aralık 2020 22:03
+Aa- Yazdır
Amasya Valiliğince kitap okuma kampanyası başlatıldı

Amasya Valiliği koordinasyonunda, "Amasya Saatini Kitaba Kuruyor" projesi hayata geçirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, Amasya Valisi Mustafa Masatlı ile ailesi de belirlenen saatte kitap okudu.

Kampanyaya destek veren vatandaşlar, kitap okurken çektikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

Vali Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin geleceğin teminatı olan çocukların fikri gelişimi açısından büyük değer taşıdığını ifade etti.

Salgın sürecinde öğretmen ve öğrencilerin 3 milyona yakın canlı ders yaptığını hatırlatan Masatlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu derslere devam ederken çocuklarımızın kitaplardan da uzaklaşmamaları gerekir. Kitaplar özgürlüğe ve yeni ufuklara açılan bir kapıdır. Tarihe yön veren tüm insanlar okumaya ve ilme önem vermişlerdir. Biz de Amasyalılar olarak fikir, hayal ve gönül dünyamıza hitap eden kitaplara saatlerimizi kurmak istiyoruz. Ailelerimizin de bu kampanyaya destek olarak hep birlikte kitap okumaları, çocuklarımızla kaliteli vakit geçirmenin en iyi yollarından biridir."

Amasya halkını cuma ve pazar günleri 20.30-21.00 saatleri arasında kitap okumaya davet eden Masatlı, kitap okurken çektikleri fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaşmaya davet etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
SGK İl Müdürü: Yapılandırma fırsatını kaçırmayın
28 Aralık 2020 19:09		 Türk savunma sanayisi 2020'yi başarılarla doldurdu
28 Aralık 2020 17:03
Kısıtlamada bir ilk yaşandı! Mahalle muhtarına ceza yazıldı
28 Aralık 2020 17:03		 40 günde yaklaşık 76 milyar liralık alacak yapılandırıldı
28 Aralık 2020 16:46
Emniyet müdürü kahvehaneyi bastı: İşletmecinin savunması pes dedirtti
28 Aralık 2020 16:39		 Huzurevindeki virüs ölümlerinde ihmal iddialarına soruşturma izni verildi
28 Aralık 2020 15:39
TÜBA yeni üyelerini seçti
28 Aralık 2020 14:59		 Basın İlan Kurumu yeni logosuyla kurumsal kimliğini yeniledi
28 Aralık 2020 14:36
Asgari ücretin ardından AGİ de belli oldu
28 Aralık 2020 13:32		 Adıyaman'da 62 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
28 Aralık 2020 12:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:10 - Bakan Koca, sağlık çalışanlarının mücadelesine destek istedi22:09 - Doktor Ali Boyacı: Beni boğan bir canavarla mücadele ettim22:03 - Amasya Valiliğince kitap okuma kampanyası başlatıldı21:39 - Almanya'da 8 kişiye yanlışlıkla 5 kat fazla doz aşı vuruldu21:37 - Çavuşoğlu: Libya krizi NATO için önemli sınavdır21:34 - Hatay'daki bu sokağın genişliği sadece 70 santimetre
21:26 - Balıkesir'de otomobilini satmak istedi icralık oldu21:24 - Arkadaşının tavsiyesine uydu şimdi paraya para demiyor21:22 - Görene Belediye Başkanı, oğlunun kaçak yapısını yıktırdı21:18 - Gelecek Partisi Sakarya İl Başkanı istifa etti21:10 - Bakan Pekcan: Yarın yepyeni bir dönem başlıyor21:00 - Balıkesir'de sokak isimlerini halk belirleyecek
20:58 - Antalya'da yollar göle döndü, araçları mahsur kaldı20:54 - Şehit askerin naaşı törenle memleketine uğurlandı20:52 - Bakan Kasapoğlu'ndan Viranşehirli köylülere tenis kortu sözü20:33 - Prof. Dr. Kara: Aşı olsak da virüs bulaştırma riskimiz sürer20:31 - MÜSİAD: Asgari ücretteki artış memnuniyet verici
20:29 - İzmir'deki kazılarda birbiriyle bağlantılı dört sarnıç bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni asgari ücret belli oldu
İlber Ortaylı'dan 'Maşallah' açıklaması
Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında konuştu
Asgari ücret, memur maaşlarını nasıl etkiler, asgari geçim indirimi nasıl hesaplanır?
Asgari ücretin ardından AGİ de belli oldu
Komiser yardımcısı 10 günlük yaşam savaşını kaybetti
Dolar günü 13 kuruş düşüşle tamamladı
Prof. Şahin korkuttu: Virüs 10 sene aramızda olacak
Emniyetin özür dilediği Ali Çiftçi ilk kez konuştu
MEB, 2021 yarıyıl tatili mazeret tayin duyurusu yayımladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eyvallah 1
korku 2
bella ciao 1
kuyumcu soygunları 2
fakir fukara 3
ercüment ovalı 1
açlık 1
ihlaslı olmak 1
Telegram 1
olay tv'nin kapanması 1
SON İLANLAR
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa lisansüstü öğrenci alım ilanı
Diyanet İşleri Başkanlığı 38 öğretmen, 40 cami rehberi alacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi sözleşmeli 226 sağlık personeli alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam