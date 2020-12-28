Bakan Koca, sağlık çalışanlarının mücadelesine destek istedi
|28 Aralık 2020 22:10
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının mücadelesine tedbirlere uyarak destek olunması çağrısı yaptı.
Koca, Twitter'daki hesabından, "Sağlık çalışanlarımızın mücadelesine tedbirlere uyarak destek olalım. Tedbirlerin aynı zamanda sosyal hayatımızın güvencesi olduğunu unutmayalım." mesajıyla video paylaştı.
Görüntülerde, solunum desteği sağlanan bir sağlık çalışanının, "İnsanlar sevdiklerine tekrar kavuşabilsin istedim. Canla başla çalıştım. Şimdi de kendi sevdiklerime kavuşmak için gün sayıyorum. Ne olurdu herkes özveri gösterseydi bizim gibi? Canım kızım, büyüdüğünü görmek istiyorum." ifadelerinin aktarılmasının ardından şu mesaj paylaşıldı:
"Eski normallerimize mesafe koyduğumuzda sadece kendimizi değil, temas ettiğimiz herkesi korumuş oluruz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak, kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur. Sağlımızın ve sosyal hayatımızın güvencesi budur."
Videonun sonunda, "Unutmayın, bulaşma durumunda hemen kendinizi izole etmeniz virüsün çevrenize yayılmasını engelleyecek. Sağlık ekiplerimizin yönlendirmeleri doğrultusunda tedaviye ne kadar erken başlarsanız hastalık o kadar hafif seyredecek ve daha ağır durumlardan korunmuş olacaksınız." mesajına yer verildi.
Sağlık çalışanlarımızın mücadelesine tedbirlere uyarak destek olalım. Tedbirlerin aynı zamanda sosyal hayatımızın güvencesi olduğunu unutmayalım. pic.twitter.com/RSqXIziwreDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 28, 2020
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