CHP'li Başkana Erdoğan'a hakaretten hapis cezası
'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılanan CHP Gaziantep Gençlik Kolları Başkanı Umut Can Kadaş, 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
|28 Aralık 2020 22:53
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Trabzon'da babasına yumruk atan evlada 7,5 yıl hapis
28 Aralık 2020 23:40
|16 yaşındaki kıza tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı
26 Aralık 2020 22:52
|Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'a 2 ayrı suçtan ceza
26 Aralık 2020 22:48
|CHP'li vekile şantaj soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı
26 Aralık 2020 18:22
|Eski mankenin ölümüyle ilgili davada beraat kararı reddedildi
25 Aralık 2020 14:23
|Aracıyla köpeğin üzerinden geçerek ölümüne neden olan doktorun yargılanmasına başlandı
25 Aralık 2020 14:17
|Polisi ezerek şehit eden zanlıya ağırlaştırılmış müebbet
23 Aralık 2020 17:06
|'Doğrudan Cumhurbaşkanı'na yönelik bir söz söylemedim'
23 Aralık 2020 12:22
|İtirafçı olan FETÖ'cü eski yüzbaşına verilen hüküm kesinleşti
23 Aralık 2020 11:09
|Dijital ortamdaki ders görüntülerini kaydedip, yayanlara hapis cezası uyarısı
22 Aralık 2020 11:34