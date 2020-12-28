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Türkiye'den Ermenistan'ın ateşkesi ihlal etmesine tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy:- "Yukarı Karabağ'da silah bırakmayı ve geri çekilmeyi reddeden Ermeni unsurların Azerbaycan silahlı kuvvetlerine karşı gerçekleştirdikleri saldırılar 9 Kasım 2020 tarihli Üçlü Bildiri ile tesis edilen ateşkes rejiminin açık ihlalidir"
 28 Aralık 2020 23:00
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Türkiye'den Ermenistan'ın ateşkesi ihlal etmesine tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Dağlık Karabağ'da silah bırakmayı ve geri çekilmeyi reddeden Ermeni unsurların Azerbaycan silahlı kuvvetlerine karşı gerçekleştirdikleri saldırıların, 9 Kasım 2020 tarihli Üçlü Bildiri ile tesis edilen ateşkes rejiminin açık ihlali olduğunu belirtti.

Sözcü Aksoy, "Azerbaycan'ın Hocavend Rayonu'nda silah bırakmayan Ermeni gruplar tarafından Azerbaycan ordusuna yönelik saldırılar" hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, "Yukarı Karabağ'da silah bırakmayı ve geri çekilmeyi reddeden Ermeni unsurların, Azerbaycan silahlı kuvvetlerine karşı gerçekleştirdikleri saldırılar 9 Kasım 2020 tarihli Üçlü Bildiri ile tesis edilen ateşkes rejiminin açık ihlalidir." ifadesini kullandı.

Daha önce 26 Kasım, 8 ve 11 Aralık tarihlerinde, son olarak da 27 Aralık günü yaşanan Ermeni silahlı unsurların saldırıları sonucunda askeri ve sivil kayıp ve yaralanmaların meydana geldiğini belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Üçlü Bildirinin imzacısı olarak, tüm silahlı Ermeni unsurların çekilmesinin ve ateşkes rejimine uyulmasının asli sorumluluğu Ermenistan'dadır. Azerbaycan tarafı, Ermeni silahlı unsurlarının sözkonusu provokasyonlarına karşı meşru müdafaa hakkını kullanarak gerekli yanıtı vermiştir. Bölgede tesis edilmeye çalışılan kalıcı barışın paydaşı olabilmesi için Ermenistan'ın sahadaki gerçekleri kabullenmesi ve Üçlü Bildiriyle üstlendiği taahhütleri yerine getirmesi gerekmektedir."

Ayrıca Aksoy, saldırılarda hayatını kaybeden Azerbaycanlı vatandaşlara rahmet ve tüm Azerbaycan halkına başsağlığı diledi.

Anadolu Ajansı
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