29 Aralık 2020 tarihli hakim ve savcı atama kararı yayımlandı
29 Aralık 2020 tarihli hakim ve savcı atama kararı yayımlandı.
|29 Aralık 2020 03:40
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29 Aralık 2020 SALI
Resmi Gazete
Sayı : 31349
ATAMA KARARLARI
Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:
Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına İlişkin, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 24/12/2020 tarihli ve 1160 sayılı atama kararı aşağıda gösterilmiştir.
ATAMASI YAPILAN HAKİM VE SAVCILARININ İSİM LİSTESİNİ PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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