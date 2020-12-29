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29 Aralık 2020 tarihli hakim ve savcı atama kararı yayımlandı

29 Aralık 2020 tarihli hakim ve savcı atama kararı yayımlandı.
 29 Aralık 2020 03:40
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29 Aralık 2020 tarihli hakim ve savcı atama kararı yayımlandı

29 Aralık 2020 SALI

Resmi Gazete

Sayı : 31349

ATAMA KARARLARI

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına İlişkin, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 24/12/2020 tarihli ve 1160 sayılı atama kararı aşağıda gösterilmiştir.

ATAMASI YAPILAN HAKİM VE SAVCILARININ İSİM LİSTESİNİ PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
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