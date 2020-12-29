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Erdoğan: AİHM'in kararı siyasi uygulamayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirtaş'ın tahliyesini isteyen AİHM kararı için net konuştu. AİHM'in hukuki değil siyasi karar aldığına dikkat çeken Erdoğan, "Bu kararı uygulamayız dedik. Vay efendim sen nasıl böyle bir şey söylersin. Kendileri yetki sahibi olsalar, ellerinde insanların kanı olan bu terörist destekçisini serbest bırakacaklar" diyerek muhalefete de tepki gösterdi.
 29 Aralık 2020 06:15
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2020 yılının son Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 saat 50 dakika süren toplantının ardın Erdoğan, açıklamalarda bulundu:

Bayrağı bez parçası, şehadeti sıradan bir ölüm olarak görenlerin, İstiklal Marşı'nı anlayabilmesi mümkün değildir. Özellikle dünden gelen bu mandacıların, envai çeşit hainliğin peşinde koşmaları İstiklal Marşımıza daha çok sahip çıkmamız gerektiğini gösteriyor. Binlerce yıllık medeniyet davasını yüreklere nakşeden İstiklal Marşımızı unuttuğumuz gün ayağımıza esaret prangası vurulmuş demektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. AİHM'in Demirtaş kararına CHP'nin tavrını eleştiren Erdoğan, 'Kendileri bu işlerde yetki sahibi olsalar, bu terörist destekçisini hemen serbest bırakacaklar. Arkasında durdukları kim? İddianameye göre 37 adam öldürme, 29 adam öldürmeye teşebbüs, 295 hırsızlık, 15 yağma, 308 işyeri ve konut dokunulmazlığını ihlal, 13 Türk Bayrağı'nı yakma ve Atatürk'ü Koruma Kanuna muhalefet suçunun işlendiği 6-8 olaylarının baş sorumlusu. Lafa gelince her fırsatta Atatürk'ün partisiyiz diye övünen bu kişiler kendilerine 'Mustafa Kemal'in askerleri değil it sürüsünüz' diyene ses çıkaramamışlardır' şeklinde konuştu.

BİR ASIR ÖNCEKİ MUTABAKAT HEDEFLERİMİZE YÜRÜYORUZ

Mandacıların bugünkü temsilcilerinin, dış güçlerin borazanlığından terör örgütlerinin hamiliğine kadar envaiçeşit ihanetin peşinde koşmaları İstiklal Marşımıza daha sıkı sahip çıkmamız gerektiğini gösteriyor. İstiklal Marşımız bir asır önce millet olarak hürriyetimizi kazanmak, vatanımızı işgalden kurtarmak, yeni bir gelecek inşa etmek için vardığımız milli mutabakatın ifadesiydi. Bugün de aynı mutabakatla hedeflerimize doğru yürüyoruz.

DİJİTAL BİLGİLERİMİZİ DE KORUMAK ZORUNDAYIZ

Bugünkü Kabine toplantımızda ulusal siber güvenlik stratejisi ve eylem planını da görüştük. Dijitalleşmeyle birlikte siber tehditlerde de artışlar yaşanıyor. Esasen savunma sanayi projelerimizin temel bileşenleri arasında dijital sistemler ilk sıralarda yer alıyor. Devletler vatandaşlarının can ve mal güvenliği yanında dijital bilgilerini ve aldıkları hizmetleri de korumak mecburiyetindedir. Dijitalleşmeyle birlikte siber tehditlerde de artışlar yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması'na ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'Gümrük Birliği Anlaşmasından sonraki en önemli ticari anlaşmamız olacaktır. İhracatımız 25 Aralık itibarıyla 2020 yılının tamamındaki hedeflerimizin üzerine çıkarak 166 milyar doları buldu. 2021 yılından itibaren hem Türkiye'nin hem İngiltere'nin kazanacağı yeni bir dönem başlıyor' dedi.

İLK HABERLEŞME UYDUSU 2022'DE

Esasen savunma sanayi projelerimizin temel bileşenleri arasında dijital sistemler ilk sıralarda yer alıyor. İlk haberleşme uydumuzu 2022'de uzay gönderiyoruz. Mavi Vatan'dan siber uzaya kadar her sahada egemenlik haklarımıza, sahip çıkacağız. Ulusal Siber Güvenlik stratejimizle ülkemizin dijital altyapılarını siber saldırılara karşı güvenli hale getireceğiz.

HİÇBİR PROJELERİ YOK

Karşımızda, ülkemize kaynak girişi sağlamak için hayata geçirdiğimiz uygulamaları dahil fuhuş, organ kaçakçılığı gibi durumlarla itibarlandıracak kadar izandan noksan bir anlayış var. Devlete bu şekilde gelir elde edileceğini düşünen bu zihniyetin ülke yönetimine talip olması kara mizahtır. Hiçbir somut, ayakları yere basan uygulanabilir, hesabı kitabı yapılmış projeleri yok. Aslında böyle bir dertleri de yok.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Dünyanın başka hiçbir yerinde hükümetlerin böyle ithamlara maruz kaldığını göremezsiniz. Maalesef bu yıkıcı ve çapsız zihniyet yaptığımız barajlar, yollar, hastaneler, enerji santrallerine kadar her konuda karşımıza çıkıyor. Çiftçi, üretici ve insanımızı bize karşı kışkırtmak için tamamı yalan ve çarpıtılmış söylemlerle bu zihniyeti çok iyi tanıyoruz. Bu zihniyete cevap vermek bizim için zuldür' dedi.

YETKİLERİ OLSA SERBEST BIRAKACAKLAR

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) bir davada benzer kararlara aykırı bir tavır sergiledi. Biz de çıktık bu kararın hukuki değil siyasi bir karar olduğunu söyledik. Bu kararı uygulamayız dedik. Vay efendim sen nasıl böyle bir şey söylersin. Kendileri böyle işlerde yetki sahibi olsalar, ellerinde insanların kanı olan bu terörist destekçisini hemen serbest bırakacaklar. Lafa gelince her fırsatta Atatürk'ün partisiyiz diye övünen bu kişiler "Kendilerine Mustafa Kemal'in askerleri değil it sürülerisiniz" diyen yöneticisine bile ses çıkaramamışlardır.

Yerli aşımız en kısa sürede hazır olacak

Erdoğan, "Hiç şüphesiz salgın döneminde dünyanın geri kalanı gibi herkesin umudu aşı çalışmalarıdır. Aşı tedarik ve geliştirme çalışmalarının gerisinde kalmamız kesinlikle mümkün değildir. Tüm aşı çalışmalarını yakından takip ediyor, neticesine göre anlaşmaları yapıyoruz. Çin'den sipariş verdiğimiz aşıların yılbaşından önce ülkemize gelmesini ümit ediyoruz. Konunun her gündeme gelişinde ilgili bakanlıklarımıza aşıların yakından takip edilmesi konusunda kesin talimat veriyorum. Bilim insanlarımızın gayreti ile şu an 8 ayrı aşı çalışmalarını yürütüyoruz. Bu çalışmalardan birisinde son aşamaya gelindi. İnşallah kendi üretimimiz olan aşıyı en kısa sürede milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Çin'den sipariş verdiğimiz aşının ilk partilerinin yılbaşından önce ülkemize teslim edilmesini bekliyoruz. Almanya'dan gelecek aşının ocak ayında teslim edilmesini ümit ediyoruz' dedi.

İngiltere ile serbest ticaret anlaşması

Erdoğan, "Koronavirüs salgını mutasyonların yol açtığı belirsizliklerle ağırlaşarak devam ediyor. Türkiye, her alanda salgın sürecini başarıyla yürüten ülkelerin arasında yer alıyor. Son kabine toplantımızda, 1 milyon 240 bin esnafımıza yönelik 5 milyar TL'lik destek ödemesini kamuoyuyla paylaşmıştık. Milletimize aktardığımız nakdi destek 45,5 milyar liraya ulaştı. İhracatımız 25 Aralık itibariyle 2020 yılı hedeflerinin üzerine çıkarak 166 milyar doları buldu. Bu vesile ile dış ticaretimizin açısından önemli bir müjdeyi sizinle paylaşmak istiyorum. İngiltere'nin AB'den ayrılma takvimi Perşembe günü başlıyor. Yapılan uzun müzakereler sonrasında İngiltere ile serbest ticaret anlaşması imzalama aşamasına geldik. Yarın (bugün) bu anlamanın imzaları atılıyor" dedi.

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'a uzadı

Yılbaşına yönelik özel önlem alınmayacağını belirten Erdoğan, vatandaşların kurallara riayet etmesini isteyerek, "Vaka sayısında düzenli düşüşe uygun olarak kısıtlama tedbirlerini dikkatle gözden geçiriyoruz. Vatandaşlarımıza tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmelerini bekliyorum. Gelişmelerin ümitvar olduğunu gördük. Okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz" dedi.

Çiftçiye 22 milyar destek sağladık
Türkiye'nin, 18 yılda, tarımsal milli gelirini 37 milyar liradan 278 milyar liraya yükselterek, Avrupa'da ilk sıraya yükseldiğini belirten Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl 197 farklı ülkeye tarımsal ürün ihraç ederek, 18 milyar gelir elde ettik. Un ihracatında dünyada 1., makarna ihracatında 2. sıradayız. Çiftçimize verdiğimiz destekleri bu dönemde 12 kat arttırarak, bitkisel üretimimizi 124 milyon tonla Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıkardık. Tarımsal üretimdeki artış kendi kendine gelişmedi. Tarım ürünleri ihracatında net dış ticaret fazlamız 5,3 milyar dolardır. Çiftçiliğimize verdiğimiz destekleri 12 kat arttırdık. Sadece 2020 yılında çiftçimize verdiğimiz destek 22 milyar liradır" dedi.

Fazlı Şahan

Yeni Şafak
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