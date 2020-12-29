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FETÖ suikast bahanesiyle 114 kişiyi dinledi

FETÖ, BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği şaibeli helikopter kazasını bahane edip 114 kişiyi 3 yıl dinledi. Dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım bile dinleme listesine alındı. Örgütün, soruşturmayı içinden çıkılmaz hale getirmek için izlediği yöntem ise suikastı Ergenekon'a bağlamak old
 29 Aralık 2020 06:40
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FETÖ suikast bahanesiyle 114 kişiyi dinledi

BBP kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu suikastındaki FETÖ bağlantılarına ilişkin yeni deliller ortaya çıkıyor. 2009 yılındaki helikopter kazasının ardından Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Ancak dosya sonra yetkisizlikle Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Bu aşamadan sonra dosyayı içinden çıkılmaz hale getiren FETÖ'cü savcılar, hukuksuz birçok işlem yaptı.

SAHTE İHBARLARLA ŞÜPHELİ YAPTILAR

Örgütün amaçları doğrultusunda soruşturma dosyasına çok sayıda sahte ihbar mektupları sokuldu. Hatta başkasının ismi ve imzası kullanılarak savcılığa ihbar mektubu gönderildi. O dönem Malatya Erhaç Jet Üssünde yarbay rütbesiyle görev yapan Ayhan Tunçay adına ihbar mektubu gönderilen mektupta, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki bazı general ve subayların isimlerine yer verildi. Mektupta, helikopterin bilinçli bir şekilde düşürüldüğü, olaya ilişkin belgelerin de gizlendiği ileri sürüldü.

İFADESİ BİLE ALINMADI

Ancak savcılık, yazılı veya sözlü olarak Tunçay'ın ifadesine bile almazken, sözde ihbar mektubunda ismi geçen kişiler soruşturmada şüpheli yapıldı. Dosyanın 2014'te tekrar Maraş'a gitmesinin ardından ihbar mektuplarını inceleyen savcılık mektuptaki imzanın Tunçay'a ait olmadığını belirledi. İfadesine başvurulan Tunçay, her iki ihbar mektubunun da kendisine ait olmadığını, imzasının taklit edilmiş olduğunu belirtti.

DİNLENECEKLER LİSTESİ OLUŞTURDULAR

FETÖ'nün ayrıca kazayı bahane ederek dinlenecekler listesi oluşturduğu da belirlendi. Soruşturma dosyasında olmamasına rağmen Malatya TEM Şube Müdürlüğünden çıkan "2011/79 Muhsin Yazıcıoğlu ve ark. Şüpheli tlf listesi" adlı listede 65 kişinin ismi bulunuyor. Bu kişilerden bazılarının dinlendiği belirtilirken, listede Tunçay'ın adına gönderilmiş ihbar mektubundaki isimlerin de olduğu belirlendi.

BAKANI DA LİSTEYE EKLEDİLER

Bu isimlerin arasında, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı yapan emekli Korgeneral Nezih Damcı, Hava Kuvvetleri'nde ileri teknolojinin hakim kılınmasında ve TSK'nın muharip gücünü artıran projelerde aktif görev üstlenmiş isimlerden emekli Hava Tümgeneral Ateş Mehmet İrez ve emekli Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu gibi isimler yer alıyor. Listede ayrıca o dönem Ulaştırma Bakanı olan Binali Yıldırım'ın isminin de olduğu belirlendi. Yapılan incelemede, Yıldırım'ın ikamet adres bilgisi ve kendisi tarafından kullandığı iddia edilen bir telefon numarasının listede yazılı olduğu tespit edildi. Ancak Yıldırım'ın telefonun dinlenmediği kaydedildi.

114 KİŞİYİ 3 YIL DİNLEDİLER

İletişimin kayda alınması ile ilgili sürekli olacak şekilde uzatma kararlarının alındığı, karar ve taleplere matbu gerekçelerin yazıldığı ifade edildi. 2011'de başlayan hukuksuz dinlemelerin 2014'e kadar devam ettiği tespit edilirken, FETÖ'nün, Yazıcıoğlu bahanesiyle toplamda 114 kişiyi kayda aldığı ortaya çıkarıldı.

Ergenekon'a bağlayacaklardı

FETÖ'nün, medya organları ile TSK, emniyet ve yargıda bulunan mensupları aracılığıyla algı oluşturarak Yazıcıoğlu suikastını o süreçte devam eden Ergenekon soruşturmasına bağlamaya çalıştığı tespit edildi. Soruşturmada şüpheli yapılarak ifadesi alınan askerlere Ergenekon'a üye olup olmadığının sorulduğu tespit edilirken, dosyaya konulan isimli isimsiz ihbar mektuplarında da ısrarla Ergenekon'dan bahsedildiği anlaşıldı. Ancak dosyanın FETÖ'cü savcılardan alınmasının ardından söz konusu ihbarcılar ve gizli tanıklar mercek altına alındı. Örgütün amaçları doğrultusunda kriminal şahıslara yalan tanıklık yaptırıldığı, kurgu gizli tanık ifadeleriyle delil üretildiği ortaya çıkarıldı. Bunlardan "C..1" koduyla gizli tanık yapılan Ünal Kurt'un, FETÖ ve PKK/KCK'ya üye olmak suçundan soruşturulduğu, hatta uyuşturucu madde ticareti, ruhsatsız silah bulundurma, mühür bozma, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından sabıka kaydı olduğu belirlendi.

GPS CİHAZINI SÖKENLER ANKESÖRCÜ!

Kahramanmaraş Başsavcılığı'nca geçtiğimiz günlerde 17 kişi hakkında hazırlanan iddianameyle, FETÖ müdahalesi olarak gösterilen GPS cihazının sökülmesinde rol alan asker şüphelilerin örgüt bağlantıları deşifre edildi. Bunlardan 'Cumhurbaşkanı'na suikast' davasında mahkum olan Aydın Özsıcak ve Davut Uçum ile aviyonik teknisyeni Cemal Şahin'in ankesörlü telefonlardan arandığı tespit edildi.

MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI

Ayrıca bu kişilerden Yusuf Yiğit'in, 15 Temmuz Jandarma Genel Komutanlığındaki darbe davasından ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldığı, Nedim Bakırhan, Ebubekir Yüksekkaya ve Nusret Memiş'in, hakkında FETÖ'den soruşturma veya dava bulunan birçok kişiyle telefon irtibatının olduğu belirlendi. Kaza kırım çalışmaları esnasında çekilen görüntülerde, helikopter enkazının yanında sigara ile çömelmiş vaziyette olan astsubayın Cemal Şahin, ayakta ilgilenen astsubayın Nedim Bakırhan, elinde tornavida ile görünen astsubayın ise Aydın Özsıcak olduğu tespit edilmişti.

Osman Özgan

Yeni Şafak
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