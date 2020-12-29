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Türksat 5A 5 Ocak'ta fırlatılacak

Türkiye'nin 5'inci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A'da fırlatma tarihi netleşti. SpaceX, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına uydunun 5 Ocak'ta Türkiye saati ile sabaha karşı 04.27'de fırlatılacağını bildirdi.
 29 Aralık 2020 07:15
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Türksat 5A 5 Ocak'ta fırlatılacak

Daha önce 30 Kasım 2020'de fırlatılacağı duyurulan ancak Covid-19 salgınından kaynaklı çeşitli sebeplerle fırlatılması ertelenen Türksat 5A, ABD Florida'da bulunan SpaceX'e ait Cape Canaveral'daki fırlatma merkezinden Falcon 9 roketi ile Türkiye saati ile 5 Ocak'ta sabaha karşı 04.27'de (ABD saati ile 4 Ocak, akşam 20.27'de) uzaya gönderilecek. SpaceX firması internet sayfası üzerinden fırlatma tarihini duyururken, 3,5 ton ağırlığındaki uydunun fırlatılacağı gün meteorolojik hava şartları da dikkatle izlenecek. Olumsuz bir hava şartları oluşması halinde tarih ertelenebilecek.

YÖRÜNGEYE DÖRT AYDA ULAŞACAK

Türkiye'nin uzaydaki dördüncü aktif uydusu olacak olan Türksat 5A ile Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan geniş bir coğrafyada TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmeti sunma kabiliyetine sahip olacak. Tamamen elektrikli itki sistemine sahip olan Türksat 5A'nın 31 derece doğu yörüngesindeki konumuna ulaşması için yapacağı yolculuk yaklaşık dört ay sürecek. Yörüngeye yerleşmesi ile birlikte doğru konumlama çalışmaları ve test süreci başlayacak olan Türksat 5A'nın 2021 yılının ikinci çeyreği içinde hizmete başlaması bekleniyor. 31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek olan Türksat 5A, manevra ömrü ile Türkiye'nin 31 derece doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak. Türksat filosunun en güçlü uydusu olacak olan Türksat 5A, Türkiye'nin derin uzay çalışmalarına da katkı sunacak.

SIRA TÜRKSAT 5B VE 6A'DA

Yapımı süren Türksat 5B uydusunun ise 2021'in ikinci çeyreğinde uzaya fırlatılması planlanırken Türkiye'nin ilk yerli mühendislik ve tasarımıyla yapılan uydu projesi Türksat 6A ise 2022'de uzaya fırlatılacak. Türksat 6A haberleşme uydusu, mali kaynağı, tasarımı ve yazılımı tamamen yerli olan bir proje olma özelliği taşırken, 2022'de Türkiye uydu filosuyla Güney Amerika, Kuzey Amerika'nın doğusu, Avrupa, Asya ve Afrika'nın tamamı ile Avustralya'nın batısını da kapsama alanına katacak. Böylece dünya nüfusunun yüzde 91'ine Türk uyduları aracılığıyla erişim imkanı sağlanacak.

OSMAN ÇOBANOĞLU
Türkiye
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