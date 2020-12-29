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İYİ Partili ilçe başkanının otomobiline ateş açıldı
İYİ PARTİ Manisa Akhisar İlçe Başkanı Mustafa Kındıroğlu'nun içerisinde bulunduğu otomobile silahlı saldırıda bulunuldu. Otomobile üç kurşun isabet ederken, yalnız olduğu öğrenilen Kırdırlıoğlu, saldırıdan yara almadan kurtuldu.
|29 Aralık 2020 07:35
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Olay, gece saat 23.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi kavşağında meydana geldi. Akhisar istikametine seyir halinde olan İYİ Parti Akhisar İlçe Başkanı Mustafa Kındıroğlu yönetimindeki otomobil, kavşakta kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.
Otomobile üç kurşun isabet ederken, araçta yalnız olduğu belirtilen Kındıroğlu ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Pazarcılık yaptığı öğrenilen Kındıroğlu, saldırının ardından Zeytinliova Karakolu'nda giderek ifade verdi. Jandarma olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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