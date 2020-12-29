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Hücre evi baskınında kadın iç çamaşırı ile selfie görüntüsü

Terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan "Güncel üniversite öğrenci yapılanması" soruşturması kapsamında düzenlenen iki operasyonda, aralarında öğrenci yapılanması sorumlularının da bulunduğu 40 şüpheliden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken yürütülen soruşturmada ilginç bir materyal ele geçirildi. Örgüt abisinin telefonunda yapılan incelemede müstehcen görüntüleriyle birlikte kadın iç çamaşırları giymiş şekilde yaptığı selfie'ler tespit edildi. Savcılık güncel yapılanma hakkında iddianame düzenledi.
 29 Aralık 2020 07:45
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Hücre evi baskınında kadın iç çamaşırı ile selfie görüntüsü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, yaklaşık 1 yıl önce örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheli M.C.'den elde edilen dijital delillerde, 2019 ve 2020 yılı öğrenci evlerine ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı belirlendi. FETÖ'nün 2019 ve 2020 yılları arasında öğrenci yapılanmasına yönelik faaliyetleri deşifre edildi, kamuya açık alanlarda toplantı ve piknik gibi organizasyon yaptıkları belirlendi.

Teknik ve fiziki takipler sonucunda, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından farklı illerden İstanbul'a üniversitede okumak için gelen öğrencilere FETÖ'ye ait öğrenci evlerinde kalmaları için yönlendirmelerin yapıldığı tespit edildi.

HÜCRE EVLERİNDE YAKALANDILAR

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, çalışmada örgütün "güncel üniversite öğrenci yapılanması"ndan sorumlu 8 şüpheli ve bunlara bağlı örgüt evlerinde kalan üniversite öğrencileri tespit edildi. Öğrencilerden sorumlu olduğu tespit edilen şüphelilerden bazılarının FETÖ soruşturmaları kapsamında firari olduğu ve bu zamana kadar yakalanmamak için "gaybubet evlerinde" saklandıkları yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıktı.

İTİRAFÇILAR ANLATTI

Bu bilgiler ışığında harekete geçen ekipler, ilk operasyonu 13 Kasım'da İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirerek, 28 şüpheliyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olmuştu. Şüpheliler, örgütün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra İstanbul'da üniversite okuyan öğrencilere yönelik güncel faaliyetleri hakkında bilgi verilmişti. Alınan ifadeler doğrultusunda yeni tespit edilen kişilere yönelik olarak düzenlenen ikinci operasyonda, 11 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Soruşturmada 16 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KADIN İÇ ÇAMAŞIRLI FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

İstanbul Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada örgüt abisi olduğu iddia edilen M.A.'nın fotoğrafları da ele geçirildi. Tespit edilen görüntülerde örgüt abisi M.A.'nın çıplak şekilde çekilmiş fotoğraflarıyla birlikte kadın iç çamaşırları giymiş görüntüleri de bulundu. Cumhuriyet Savcısı Ufuk Can Gazeoğlu tarafından yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcı Gazezoğlu halen FETÖ üyesi olduğu iddia edilen 36 şüpheli hakkında iddianame düzenledi. İddianamede, örgüt üyelerinin güncel faaliyetleri anlatıldı.
Sabah
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