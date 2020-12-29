2020 KPSS iptal başvurusuna ret
|29 Aralık 2020 08:26
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Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Ümit Temizkıran ve birçok vatandaş TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurarak, Eylül 2020'de yapılan KPSS'nin puan hesaplamasında hata olduğunu ve gereğinin yapılmasını istedi. Başvuruyu işleme alan Dilekçe Komisyonu'nun konuyu ilettiği ÖSYM, 14 Aralık'ta Meclis'e gönderdiği yazıda, KPSS'ye ilişkin mevzuatı tek tek sıralarken, sınavın ve puan hesaplamasının nasıl yapıldığını da detaylarıyla anlattı. KPSS Lisans Klavuzu, sınavda kullanılacak soru kitapçığı ve cevap kağıdı, ÖSYM ile yazışmalara ilişkin mevzuat hükümlerini aktaran ÖSYM, "Temel Soru Kitapçığındaki her bir soru ve seçenekleri, adayın soru kitapçığında aynen yer almakta, sadece sorunun numarası ve seçeneklerinin sıralaması değişebilmektedir. Bunun doğal sonucu olarak da doğru cevap seçeneğinin yeri değişebilmekte ve her bir adayın cevap anahtarı bir diğer adayın cevap anahtarından farklı olabilmektedir" bilgisini verdi.
Davalık oldu
Eylül 2020 sınavı, ÖSYM'den istediği sonucu alamayan adaylar tarafından mahkemeye de taşınmıştı. Ankara 11. İdare Mahkemesi kısa süre önce verdiği sınav sonucunun doğru hesaplandığını belirterek, dava konusu işlemde ölçme ve değerlendirme ilkelerine ve hukuka aykırılık bulanmadığına hükmederek "ret" kararı verdi. TBMM Dilekçe Komisyonu, ÖSYM ve mahkemenin verdiği kararlar doğrultusunda Temizkıran başta olmak üzere diğer dilekçe sahiplerine yapılacak bir şey olmadığını bildirdi.
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