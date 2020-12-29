AK Parti, İstanbul'da 10 ilçe adayını belirledi
AK Parti, İstanbul'un 10 ilçesinde başkan adaylarını açıkladı
|29 Aralık 2020 08:32
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'un 10 ilçesinde gerçekleştirilecek kongrelerin başkan adaylarının genel merkez ile yapılan istişareler neticesinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla belirlendiğini duyurdu.
İlçe başkanlıklarının 7. olağan kongrelerinin yapılacağını hatırlatan Şenocak, Beşiktaş'ta Tülin Hattat, Sarıyer'de Halil İbrahim Kurşun, Avcılar'da Abdullah Küçükoğlu, Bahçelievler'de Fatih Tuna, Eyüpsultan'da Muhammet Vanlıoğlu, Bağcılar'da Rüstem Tüysüz, Gaziosmanpaşa'da Fatih Aydemir, Kadıköy'de Fatih Kaya, Beyoğlu'nda Abdullah Enes Özkan, Üsküdar'da Erdem Demir'in başkan adayı olarak belirlendiğini bildirdi.
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