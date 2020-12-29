Gelecek Partisi Sakarya teşkilatı istifa etti
|29 Aralık 2020 08:34
|+Aa- Yazdır
Gelecek Partisi Sakarya il teşkilatı topluca istifa etti. Gelecek Partisi Sakarya İl Başkanı Ender Serbes ve yönetim kurulu üyeleri yaptıkları yazılı açıklamayla Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nu taraf olmakla suçladı.
Serbes, "Sayın Genel Başkan Ahmet Davutoğlu istediği kadar hukukun üstünlüğüne, adam kayırmacılığı yapılmayacağından, ileri demokrasiden dem vursun. İştir kişinin ayinesi, lafa bakılmaz. Şunu gördük ki haksızlığı kendisine yakın olanlar yaptığında adil değil, taraf olmaktadır. Türkiye'de zaten adam kayıran, adaleti hiçe sayan, halkı yanıltan partiler var. Bunlardan bir tane daha sıfırdan inşa etmenin vatana, millete zaman ve enerji kaybettirmenin bir anlamı olmadığına inandığımızdan Sakarya teşkilatı olarak bizler görevlerimizden ve partiden istifa ediyoruz diye açıklamada bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|CHP yasalaşan kanun için AYM'ye gidiyor
29 Aralık 2020 09:20
|Büyükelçi konuştu: Katar yatırımları devam edecek
29 Aralık 2020 09:01
|AK Parti, İstanbul'da 10 ilçe adayını belirledi
29 Aralık 2020 08:32
|Erdoğan: AİHM'in kararı siyasi uygulamayız
29 Aralık 2020 06:15
|29 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
29 Aralık 2020 00:03
|Türkiye'den Ermenistan'ın ateşkesi ihlal etmesine tepki
28 Aralık 2020 23:00
|Bakan Koca, sağlık çalışanlarının mücadelesine destek istedi
28 Aralık 2020 22:10
|Çavuşoğlu: Libya krizi NATO için önemli sınavdır
28 Aralık 2020 21:37
|Bakan Pekcan: Yarın yepyeni bir dönem başlıyor
28 Aralık 2020 21:10
|Bakan Kasapoğlu'ndan Viranşehirli köylülere tenis kortu sözü
28 Aralık 2020 20:52