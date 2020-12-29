'Son görev' ekibi

Milliyet'ten GÜLDEN ÇOKTAN 'ın haberine göre: Milliyet'e konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç, koronavirüs sonrası İstanbul'daki ölüm oranlarında ciddi bir artış yaşandığını belirterek, 30 yeni noktada mezarlık yapılması için çalışma başlatıldığını söyledi. Yılda ortalama 70 bin olan defin sayısının bu yılın sonuna kadar 100 bin olabileceğini belirten Koç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 30 noktada mezarlık alanı talep ettiklerini belirterek bünyelerinde ilk defa tabut taşıma elemanı çalıştırmaya başladıklarını söyledi. Pandemi nedeniyle karantina da olup yakınlarının cenazelerine katılamayan çok sayıda aile olduğunu belirten Koç, "Öyle cenazeler gördük ki bütün ailesi karantina da. Hiçbiri cenazeye katılamıyor. Namazdan define kadar her şeyini kendimiz yaptık. Bundan sonra böyle durumlarda tabut taşıma elemanlarımız cenazelerimizi taşıyacak" dedi.

Düşük olan evde ölüm oranlarını pandemi nedeniyle artış gösterdiğini söyleyen Koç, hekim ya da savcılık raporu olmadan cenazelerin evden alınamamasından dolayı zaman zaman vatandaşlarla sorunlar yaşandığını söyledi.

Belediyeden rapor

Koç, 2021 yılının ilk çeyreğine kadar oluşturulacak ekiple evde yaşanan ölümlerde rapor vermeye başlamak için çalışmalar başlattıklarını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Sadece koronavirüsten dolayı değil bir evsiz vatandaşımız evinde ölüyor. Kimsenin haberi olmuyor. Bizim cenazeyi alabilmemizin olmazsa olmaz şartı var. Ya Sağlık Bakanlığı'ndan hekim raporu olacak ya da savcılık izni olması gerekiyor. Bazen sosyal medyadan görüyorum. 6 saat gelmediler deniliyor. Bu doğru değil. Tamamen algı. İlçe belediyelerindeki hekimler raporu veriyor. Hekim gecikmesi bile bize bağlanıyor. Sonra vatandaş sabahtan beri gelmediniz diye bizi suçluyor. Yeni yılın ilk çeyreğinde oluşturacağımız bir ekiple evde ölümlerin raporlarını da biz vereceğiz. Böyle bir planlama söz konusu. Yasal süreç devam ediyor."

Koç ayrıca vatandaşların cenaze işlemlerini tek tuşla yapabileceği ALO 188 hattını ocak ayının başında hizmete açacaklarını duyurarak yaşanan aksaklıkların ortadan kalkacağını söyledi.