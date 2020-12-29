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Hırsız gelin, kayınvalidesinin altınını çaldı

Kayınvalidesinin 30 bin liralık altın ve parasını çalan sonra da evi ateşe veren Senem Ç., ifadesinde "Rüyamda gördüğüm için yaptım. Rüyamın etkisinden çıkamıyordum" dedi.
 29 Aralık 2020 08:57
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Hırsız gelin, kayınvalidesinin altınını çaldı

Kayınvalidesinin 30 bin liralık altın ve parasını çalan sonra da evi ateşe veren Senem Ç., ifadesinde "Rüyamda gördüğüm için yaptım. Rüyamın etkisinden çıkamıyordum" dedi.

Bursa'da 4 katlı apartmanın 2'nci katında perşembe günü çıkan yangında dumandan etkilenen Senem Ç., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

'MASKELİ KİŞİLER EVE GELDİ'

Senem Ç.'nin (18) kayınvalidesi Nazen Ç. (49) polise verdiği ifadesinde, evde sakladığı 4 bin 500 TL ile 25 bin TL değerindeki altınlarının sakladığı yerde olmadığını söyledi. Bunun üzerine ekipler, Senem Ç.'nin ifadesini aldı. Senem Ç., ilk olarak ifadesinde yangından önce maskeli kişilerin eve geldiğini söyledi.

Ancak polis, maskeli kişilerin eve gelmediğini belirtince Senem Ç., altınları ve parayı kendisinin çaldığını itiraf etti. Senem Ç. verdiği ifadede, "Çarşamba akşamı bir rüya gördüm. Bu rüyanın etkisinde kaldım. Kendi bileziklerimi, kayınvalidemin altın ve paralarını alarak sakladım. Daha sonra yatağı ateşe verdim. Rüyamın etkisinden çıkamıyordum" dedi. Para ve altınları polise teslim eden Senem Ç. hakkında soruşturma başlatıldı.
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