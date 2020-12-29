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Saç kesimini beğenmeyen müşteri 2 kişiyi bıçakladı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde berberde tıraş olan kişi saç kesimini beğenmeyince berberi ve kavgayı ayırmaya çalışan kişiyi bıçakladı.
|29 Aralık 2020 09:01
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Olay saat 18.00 sıralarında Körfez Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesinde bir iş hanında bulunan berberde meydana geldi.
İddiaya göre berbere gelen kişi, saç tıraşı oldu. Saç kesimini beğenmeyen kişi, berber Oğuz Çiftçi ile tartıştı.
Kavga çıkması üzerine araya esnaf Ramazan Mutlu girdi. Bıçağını çıkartan kişi, berber O.Çiftçi ile kavgayı ayırmaya çalışan R. Mutlu'yu bıçakla yaraladı.
Yakalanması için çalışma başlatıldı
Kimliği belirsiz kişi daha sonra olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralanan Çiftçi ile Mutluyu Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralanan Oğuz Çiftçi ve Ramazan Mutlu tedavi altına alındı. Polis, 2 kişiyi bıçaklayan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
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