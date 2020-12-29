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Giresun Üniversitesi, akademik ilanı iptal etmek zorunda kaldı

Giresun Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümünde İşletme alanında ilan ettiği iki doktor öğretim üyesi kadrosunu iptal etti!
 29 Aralık 2020 10:04
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Giresun Üniversitesi, akademik ilanı iptal etmek zorunda kaldı

27 Aralık 2020 tarihli ve "Sosyal Hizmet Alanı İçin İki İşletmeciye Özel İlan" başlıklı yazımızda; Giresun Üniversitesi tarafından Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünde İşletme doktoralı iki adaya benzer şartlarla öğretim üyesi kadrosu ilan edildiği, bunun gerek YÖK'ün belirlediği asgari koşullara gerekse ilgili bölümün ders içeriklerine uygun olmadığını gündeme taşımıştık.

Bu kapsamda, Giresun Üniversitesi tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda Sosyal Hizmet bölümü iki doktor öğretim üyesi kadrosu İPTAL edilmiştir.

Memurlar.Net
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