Aralık ayı Tebliğler Dergisi yayımlandı
|29 Aralık 2020 09:30
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Milli Eğitim Bakanlığı, Aralık ayı Tebliğler Dergisi'ni yayımladı.
İ Ç İ N D E K İ L E R
Sayfa No
1. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Nükleer Enerjiye Giriş Dersi (11. Sınıf) Öğretim Programı (Protokol Kapsamındaki Okullar İçin) 1187
2. Aşçı Kurs Programı ve Pastacı Kurs Programı 1189
3. Açık Öğretim Lisesi Genel Lise (Dönemlere Göre) Haftalık Ders Çizelgesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi (Dönemlere Göre) Haftalık Ders Çizelgesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi Anadolu Meslek Programı Haftalık Ders Çizelgesi 1190
4. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı 1192
5. Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile Eki Çizelgede Değişiklik Yapılması 1193
6. Yat Mutfağı Personeli Yetiştirme Kurs Programı 1195
7. Temel Pastacılık, Asya Mutfağı ve Klasik Türk Mutfağı Kurs Programları 1196
8. Duyurular 1197
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