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Haluk Levent'ten Gezici'nin anketine tepki

Gezici Araştırma'nın geleneksel anketinde Türkiye'nin en güven duyduğu gazeteci ve televizyoncular listesinde yer alan şarkıcı Haluk Levent, "Ben ne alaka?" şeklinde tepki gösterdi.
 29 Aralık 2020 09:34
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Haluk Levent'ten Gezici'nin anketine tepki

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, "Türkiye'nin en güvenilen isimleri" araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

2020 yılı için Türkiye genelinde halkın en çok güven duyduğu isimleri belirleyen Gezici, anketi 14 Kasım ile 20 Aralık 2020 tarihleri arasında 14 il, 28 ilçe, 72 mahalle ve köyde yaptı.18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 2 bin 164 kişi ankete katıldı.

UĞUR DÜNDAR ZİRVEDE YER ALDI

428 ismin söylendiği "Türkiye'nin en güven duyduğu gazeteci ve televizyoncular listesi" sıralamasında ise zirveyi Uğur Dündar aldı. Dündar'ı sırasıyla şu isimler takip etti: İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal, Yılmaz Özdil, Ece Üner, Ahmet Hakan, Fatih Altaylı, Nazlı Çelik, Hande Fırat, İsmail Saymaz, Haluk Levent, Erkan Tan, Cem Öğretir, Veyis Ateş, Cüneyt Özdemir.

"BEN NE ALAKA?"

Şarkıcı Haluk Levent ise kendi isminin gazeteci ve televizyoncular listesinde yer almasına sosyal medya hesabından esprili bir göndermede bulundu.

Levent, fotoğraflı listeyi paylaşarak "Olmaktan korktuğum bir yerdeyim. Beni gazeteci yapmışlar. Güldük eğlendik. Baktım ki TT olmuş. Açıklamamı yapayım. Haluk Levent diyor ki? "Ben ne alaka?" diye yazdı.
Memurlar.Net
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