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Doların seyri düşük trentte devam ediyor

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 29 Aralık 2020 09:40
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Doların seyri düşük trentte devam ediyor

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları7,45707,4580
Avro9,13009,1310
Sterlin10,049010,0610
ANKARA
ABD Doları7,42207,4920
Avro9,08009,1600
Sterlin9,989010,1490
Anadolu Ajansı
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