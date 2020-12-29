Resmi Gazete'de yayınlandı! Halkbank, esnaf kredisinde faizi yüzde 50 düşürecek

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre Halkbank esnaf ve sanatkarlara 2021'de vereceği ve 2020'den devredecek kredilerde yüzde 50 faiz indirimi uygulayacak.

Karara göre kültürel ve sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan geleneksel meslek kollarında faaliyet gösteren sanatkarlara kullandırılan krediler ile 1 yıllık ustalık belgesine sahip ve belgesiyle ilgili meslek kolunda kendi işletmesini kuran girişimci esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak krediler ile bunların bakiyesi 2021 yılına devredilen kredileri için yüzde 100 olarak uygulanacak.