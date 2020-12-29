Resmi Gazete'de yayınlandı! Halkbank, esnaf kredisinde faizi yüzde 50 düşürecek
Halkbank, Türkiye ve KKTC'deki esnaf ve sanatkarlara 2021 yılında yüzde 50 faiz indirimli kredi sağlayacak. Bazı meslek gruplarına sağlanacak kredide yüzde 100 faiz indirimi öngörülüyor
|29 Aralık 2020 09:56
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Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre Halkbank esnaf ve sanatkarlara 2021'de vereceği ve 2020'den devredecek kredilerde yüzde 50 faiz indirimi uygulayacak.
Karara göre kültürel ve sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan geleneksel meslek kollarında faaliyet gösteren sanatkarlara kullandırılan krediler ile 1 yıllık ustalık belgesine sahip ve belgesiyle ilgili meslek kolunda kendi işletmesini kuran girişimci esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak krediler ile bunların bakiyesi 2021 yılına devredilen kredileri için yüzde 100 olarak uygulanacak.
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