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Emniyet ve MİT araştırdı, DEAŞ ile irtibatlı 35 kişi tespit edildi

Ankara'da polis ve MİT Bölge Başkanlığınca yapılan saha ve analiz çalışmaları sonucu DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen 35 şüpheli gözaltına alındı
 29 Aralık 2020 09:59
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Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) ortak operasyonuyla, DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu belirlenen Irak uyruklu 35 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ile MİT Bölge Başkanlığınca yapılan saha ve analiz çalışmaları sonucu kent genelinde terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler edinilen 40 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 35 zanlı gözaltına alındı, firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
DHA
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