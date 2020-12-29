1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ekonomik güven endeksi aralıkta azaldı

Ekonomik güven endeksi, aralıkta aylık bazda yüzde 3,5 azalarak 86,4 değerine geriledi.
 29 Aralık 2020 10:24
+Aa- Yazdır
Ekonomik güven endeksi aralıkta azaldı

Ekonomik güven endeksi, aralıkta aylık bazda yüzde 3,5 azalarak 86,4 değerine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Endeks bu dönemde, kasıma göre yüzde 3,5 azalarak 86,4 değerine indi. Ekonomik güven endeksindeki azalış, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 9,2 düşerek 70,4 değerine geriledi. Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 7,8 azalarak 87,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 7,2 azalarak 73,3 değerini aldı.

Tüketici güven endeksi ise aynı seviyede kaldı ve 80,1 olarak kayıtlara geçti.

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2,8 artarak 110,4'e yükseldi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yerli oto fabrikasında 5 bin kişiye iş
29 Aralık 2020 08:37		 MÜSİAD: Asgari ücretteki artış memnuniyet verici
28 Aralık 2020 20:31
Uzmanlardan 'yeni borsa mağdurları olmasın' uyarısı
28 Aralık 2020 19:56		 'Paketli ürünlerde kullanılan her şey etikete yazılsın' talebi
28 Aralık 2020 12:10
Türkiye'nin en yüksek barajının gövde yüksekliği 265 metreye ulaştı
28 Aralık 2020 11:01		 Uzay OSB'de yer kalmadı
28 Aralık 2020 08:56
Kuşadası Belediyesi asgari ücreti 3100 TL olarak belirledi
27 Aralık 2020 23:37		 TESK'ten önemli alışveriş uyarısı! Bu ürünlerden uzak durun
27 Aralık 2020 18:12
Robot süpürge 'Katya' satışlarda ortalığı 'sildi süpürdü'
27 Aralık 2020 16:16		 2020'de salgına rağmen çok sayıda proje hizmete sunuldu
27 Aralık 2020 15:49
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:45 - Adana'da eşini bıçakla yaralayan koca tutuklandı10:28 - SBK holdinge operasyon: 16 kişiye gözaltı kararı10:25 - 2020'de okuma alışkanlıkları dijitalleşti10:24 - Ekonomik güven endeksi aralıkta azaldı10:14 - Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi10:08 - Evlenme başvurusunda 'ikamet zorunluluğu' kalktı
10:07 - Çin aşısı yarın Türkiye'ye geliyor10:04 - Giresun Üniversitesi, akademik ilanı iptal etmek zorunda kaldı10:04 - Gümüşhane'de Harşit Çayı'na düşen köpeği kurtaran genç o anları anlattı09:59 - Emniyet ve MİT araştırdı, DEAŞ ile irtibatlı 35 kişi tespit edildi09:56 - Yurt dışından gelenlere 'PCR testi ibrazı zorunluluğu' uygulaması yarın başlayacak09:56 - Resmi Gazete'de yayınlandı! Halkbank, esnaf kredisinde faizi yüzde 50 düşürecek
09:53 - Tarım ve Orman Bakanlığına 826 işçi alınacak09:50 - Çanakkale'de firari hükümlü bindiği takside yakalandı09:40 - Doların seyri düşük trentte devam ediyor09:37 - Kısıtlama dönemine denk gelen emekli aylıkları ödenecek09:34 - Haluk Levent'ten Gezici'nin anketine tepki
09:30 - Aralık ayı Tebliğler Dergisi yayımlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
385 hakim ve savcının görev yeri değişti
Kağıt toplayıcısı Efe, KPSS'de Türkiye 25'incisi oldu
Evlenme başvurusunda 'ikamet zorunluluğu' kalktı
Silah kazası sonucu 1 asker şehit oldu
Hücre evi baskınında kadın iç çamaşırı ile selfie görüntüsü
Ticaret Bakanlığı toplam 110 personel alımı yapacak
Tarım ve Orman Bakanlığına 826 işçi alınacak
Ücretsiz Türkiye geneli TYT deneme sınavı
Suriyeli hacker çetesinden ele geçirilen 30 milyon lira ortada kaldı
Bakanlıklar, KİT'lerin personel alımına müdahale edebilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ankaragücü 2
muz 3
27.12.2020 turistin polise saldırması 3
Dayağı yersin ha 2
aşı olmak isteyenlerin kafasındaki tilkiler 2
covid-un 10 sene aramızda olacak olması 5
Sabahleyin erken Uyanmak 2
çalışan kadın 4
28 aralık 2020 asgari ücret açıklaması 5
inanmak 2
SON İLANLAR
Tarım ve Orman Bakanlığı 826 işçi alacak
VakıfBank Sınav Bilgilendirmesi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam