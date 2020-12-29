Gram altın 449 lira seviyelerinde
|29 Aralık 2020 10:48
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Altının gram fiyatı, güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından 449,2 liradan işlem görüyor.
Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1 altında 448,4 liradan tamamladı.
Gram altın yeni güne sınırlı değer kazancıyla başlamasının ardından, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 449,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 737 lira, Cumhuriyet altını da 3.010 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı şu sıralarda, önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.878 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin ardından düşen dolar endeksinin, altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.
Bugün, veri takviminin sakin olduğunu bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.860 doların destek konumunda olduğunu ifade etti.
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