1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gram altın 449 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 737 lira, Cumhuriyet altını 3.010 liradan satılıyor
 29 Aralık 2020 10:48
+Aa- Yazdır
Gram altın 449 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından 449,2 liradan işlem görüyor.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1 altında 448,4 liradan tamamladı.

Gram altın yeni güne sınırlı değer kazancıyla başlamasının ardından, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 449,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 737 lira, Cumhuriyet altını da 3.010 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu sıralarda, önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.878 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin ardından düşen dolar endeksinin, altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün, veri takviminin sakin olduğunu bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.860 doların destek konumunda olduğunu ifade etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gün ortasında dolarda sert düşüş
29 Aralık 2020 12:20		 Borsa İstanbul 2021'de pozitif ayrışabilir
29 Aralık 2020 11:19
Borsa günü rekorlarla tamamladı
28 Aralık 2020 18:23		 Çeyrek altın 729 TL'ye düştü
28 Aralık 2020 17:17
Dolar günü 13 kuruş düşüşle tamamladı
28 Aralık 2020 17:14		 Kripto para Bitcoin, 27 bin dolar sınırına dayandı
27 Aralık 2020 00:47
Vatandaş en çok külçe, Cumhuriyet ve çeyrek altın alıyor
26 Aralık 2020 15:12		 Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
25 Aralık 2020 18:39
Borsa günü rekorlarla tamamladı
25 Aralık 2020 18:31		 Çeyrek altın günü 743 TL'den tamamladı
25 Aralık 2020 18:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:30 - Türk-İş'e göre açlık sınırı 2 bin 59012:28 - Milli sporculara yüzde yüz burs imkanı12:23 - CHP'li büyükşehirlerin 20 aylık karnesi12:22 - 15 yaşındaki Eylül rüyasında gördüğü lösemili çocuklar için saçını bağışladı12:20 - Gün ortasında dolarda sert düşüş12:17 - Koç Üvn. ve İş Bankası'nın kurduğu merkez, enfeksiyon hastalıklarıyla mücadele ediyor
12:15 - CHP heyetinden Selahattin Demirtaş'a ziyaret12:08 - Ali Babacan, partisinin kongresinde yaptığı konuşma sırasında ağladı12:03 - 'Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi 2023 vizyonunu gerçeğe dönüştürecek'12:00 - Mersin'de 'dublör'lü tapu dolandırıcılığı operasyonunda 5 kişi tutuklandı11:59 - Devlet korumasındaki 1093 kişi kamuya atanacak11:45 - Malatya'da eşi tarafından tabancayla vurulan kadın öldü
11:44 - Salgın döneminde çay satışı arttı11:42 - Mersin'de marketten cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında11:28 - 'Yunan sınırına gezmeye gittim' diyen FETÖ'cünün15 yıla kadar hapsi istendi11:27 - Sınıf öğretmeni Kovid-19 tedbirlerine dikkat çekmek için klip hazırladı11:25 - 'Yeni YÖK' Türk yükseköğretim sistemini değiştiriyor'
11:21 - Avukatlar, e-Duruşma uygulamasından memnun
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2021 emlak vergisi ve MTV tutarları belli oldu
385 hakim ve savcının görev yeri değişti
Kağıt toplayıcısı Efe, KPSS'de Türkiye 25'incisi oldu
Evlenme başvurusunda 'ikamet zorunluluğu' kalktı
Tarım ve Orman Bakanlığına 826 işçi alınacak
Ticaret Bakanlığı toplam 110 personel alımı yapacak
Silah kazası sonucu 1 asker şehit oldu
Hücre evi baskınında kadın iç çamaşırı ile selfie görüntüsü
Ücretsiz Türkiye geneli TYT deneme sınavı
Suriyeli hacker çetesinden ele geçirilen 30 milyon lira ortada kaldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sabahleyin erken Uyanmak 2
14/14/2020 3
iyi bir müslüman 11
korku 2
Deprem 3
muz 3
en güvenilir gazeteci ve televizyoncular listesi 3
fakir fukara 3
inanç 1
davadan çekil,telefonu 1
SON İLANLAR
KOSGEB proje kapsamında danışman alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 826 işçi alacak
VakıfBank Sınav Bilgilendirmesi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam