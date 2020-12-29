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Aşıda Keymen ilaç aracı firma değil, Sinovac'ın Türkiye distribütörü

Çin'den pazar gecesi yola çıkacağı açıklanan ancak Pekin gümrüğünde görülen Covid-19 vakası nedeniyle gelişi ertelenen aşı kolilerindeki etikette ithalatçı firma olarak Keymen İlaç ismi dikkat çekti
 29 Aralık 2020 10:48
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Aşıda Keymen ilaç aracı firma değil, Sinovac'ın Türkiye distribütörü

Çin'den pazar gecesi yola çıkacağı açıklanan ancak Pekin gümrüğünde görülen Covid-19 vakası nedeniyle gelişi ertelenen aşı kolilerindeki etikette ithalatçı firma olarak Keymen İlaç ismi dikkat çekti

Koronavirüs salgınına karşı umut olacak Sinovac aşısının yolu gözlenirken Çin'de bekleyen aşı kolileri görüntülendi. Pazar gecesi yola çıkacağı açıklanan ancak Pekin gümrüğünde Covid-19 vakası görülmesi nedeniyle gelişi ertelenen kolilerdeki etikette ithalatçı firma olarak Keyman İlaç ismi dikkat çekti.

Sosyal medyada gündem olan Keymen İlaç'ın internet sitesinde firmanın faaliyetlerine 1973 yılında başladığı ve faaliyet alanının "toplum sağlığının korunması ve hastalıkların tedavisine yönelik ürünler" olduğu belirtiliyor. Ankara'da kurulu firmanın kime ait olduğu bilgisi ise internet sitesinde yer almıyor. Firmanin iş ortakları olarak da Sinovac'ın yanı sıra Serum Institute Of India, Biofarma, Techinvention gibi şirketler görülüyor.

"ARACI DEĞİL DİSTRİBÜTÖR"

Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, konuya ilişkin bakanlık yetkililerinden edindiği bilgiyi Para Gündem programında Ebru Baki'ye anlattı. Yetkililerin aktardığına göre Keymen İlaç aracı firma değil, Sinovac'ın Türkiye'deki distribütörü. İlaç üreticileri distribütörler üzerinden dağıtım yaptığından kolideki etikette de Keymen İlaç'ın ismi yer alıyor.
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