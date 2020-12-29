2021 emlak vergisi ve MTV tutarları belli oldu
2021'de en düşük MTV 109 TL en yüksek MTV ise 50 bin 107 TL olarak belirlendi.
|29 Aralık 2020 10:51
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