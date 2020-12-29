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2021 emlak vergisi ve MTV tutarları belli oldu

2021'de en düşük MTV 109 TL en yüksek MTV ise 50 bin 107 TL olarak belirlendi.
 29 Aralık 2020 10:51
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2021 emlak vergisi ve MTV tutarları belli oldu

2021'de en düşük MTV 109 TL en yüksek MTV ise 50 bin 107 TL olarak belirlendi.

2021 yılında emlak vergisi yüzde 4.55 artışla uygulanacak.
Memurlar.Net
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