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2020 yılında bu haberleri okuduk ve yorumladık

2020 yılının en çok okunan ve yorumlanan haberlerini yayımlıyoruz.
 31 Aralık 2020 14:05
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2020 yılında bu haberleri okuduk ve yorumladık

2021 yılına merhaba diyoruz

Memurlar.net olarak her yıl yaptığımız gibi, 2020 yılı için de, en çok okunan haberleri listeledik.

Elazığ ve İzmir depremleri, koronavirüs salgını, yıla damgasını veren büyük olaylardan sadece bir kaçıydı

Aşağıda aylar itibariyle en çok okunan ve yorumlanan haberler yer almaktadır. Her ay en çok okunan ve yorumlanan ilk 5 haber seçilmiştir.

İŞTE AYLAR İTİBARİYLE EN ÇOK OKUNAN İLK 5 HABER

Tarih Haber Okunma sayısı
Ocak 2020
10 OcakHükümetin asgari ücretliye 'jest miktarı' netleşti738,009
7 OcakAkaryakıt fiyatına zam geldi323,361
3 OcakMemur ve memur emeklisinin enflasyon zammı netleşti301,992
3 Ocak300 kadro ve pozisyon özelinde, 2020 yılı Ocak ayı net maaş ve ücretleri293,713
14 OcakDana Etine ve Adana Kebaba 'domuz eti' karıştıran firmalar247,333
Şubat 2020
28 ŞubatBakan Akar'ın 'Şunu vurun' dediği an!544,664
25 ŞubatAltın fiyatlarında sert düşüş yaşandı... İşte düşüş nedeni402,022
28 Şubat200, 20 ve 5 TL'lik yeni banknotlar tedavüle girecek359,689
2 ŞubatOkulda yaz tatili 15 gün daha kısalabilir308,189
22 ŞubatA Spor spikeri Setenay Cankat'ın görevine son verildi285,370
Mart 2020
18 MartVaka sayısı artarsa B planına geçilecek918,985
12 MartÇinli bilim adamı virüsün biteceği tarihi açıkladı611,231
13 MartCumhurbaşkanlığı, 3 maddelik İdari İzin Genelgesi yayımladı568,266
26 MartFenerbahçe'de virüse yakalanan futbolcu belli oldu548,835
21 MartÇalışanını koru, 3 maaş devletten517,443
Nisan 2020
23 Nisan4 günün ardından, 3 günlük sokağa çıkma yasağı daha geliyor914,136
10 NisanKadın polisin yıkıldığı an589,809
29 Nisanİşte Türkiye'nin normalleşme planı! 4 Mayıs'ta başlıyor, 4 aşamada bitecek535,089
9 NisanKoronavirüsten ölmeden önce arkadaşına 'Aklın varsa çıkma' yazdı457,819
17 NisanDolardan sonra altın da sert düştü350,306
Mayıs 2020
8 MayısSon değişiklikleriyle, 4/B'li Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar1,666,721
3 MayısOkullar bayramdan sonra böyle açılacak... İşte son karar514,189
7 MayısCuma namazlarının kılınmaya başlayacağı tarih belli oldu512,756
19 MayısDolar çok sert düştü... İşte düşme sebebi451,899
31 MayısBakanlık, kronik hastalıkların tam listesini yayımladı423,974
Haziran 2020
10 HaziranMEB, karnelerin nasıl verileceğini açıkladı574,028
8 HaziranBenzin ve motorine büyük zam geldi379,194
6 Haziranİdari izne esas kronik hastalıklar için yeni genelge294,168
3 Haziran5 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu255,963
22 Haziran2020 KPSS geç başvuru tarihleri açıklandı254,414
Temmuz 2020
6 Temmuz2020 yılı Memur Maaşlarının Hesaplanmasına Esas Veriler6,540,780
2 TemmuzMEB, formasyonun kaldırıldığını duyurdu495,197
27 TemmuzRekor kıran altın için kritik uyarı487,330
11 TemmuzMEB, atanacak öğretmen sayısının giderek azalacağını açıkladı. İşte yıllık atanacak öğretmen sayısı293,951
3 TemmuzMemur ve emeklilerin enflasyon zammı netleşti270,592
Ağustos 2020
25 AğustosMEB'den çok önemli resmi yazı: Tüm öğretmenler canlı ders verecek686,515
11 AğustosAltın fiyatlarında sert düşüş460,539
28 AğustosMEB, Uzaktan eğitim çalışma planını illere gönderdi. Öğretmenler dönüşümlü olarak okula gidecek385,961
26 AğustosTüm kamu kurumlarında, yeniden esnek çalışmaya geçildi356,312
14 AğustosÖğretmenlerin mesleki çalışması 24 Ağustos'ta başlayacak269,233
Eylül 2020
7 EylülAnkara dahil 7 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelebilir688,017
12 EylülMEB'den atletli öğretmene inceleme491,359
18 Eylülİkinci el otomobil piyasasında işler çığırından çıktı!280,930
6 EylülKPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sorularını değerlendiriyoruz220,088
9 EylülAntalya Kaş'a tayini çıkan memurlar, atamasını durdurmaya çalışıyor210,835
Ekim 2020
12 EkimMemurlarla ilgili matbu formlar491,114
6 EkimSıfır otomobilin koltuğunu silerken bir anda acı içinde kaldı298,277
23 EkimMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'ara tatil' açıklaması257,773
4 EkimÜniversitelerin karneleri açıklandı... İşte en başarılı üniversiteler235,339
20 EkimAcun, Batı'nın ahlaksızlığını Türkiye'ye taşıyacak223,423
Kasım 2020
27 Kasımİl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul öncesinde, uzaktan eğitim kararı alabilecek330,231
20 Kasım'Online sınavlarda kopya' artınca YÖK'ten uyarı geldi217,334
29 KasımYeni tedbirler kapıda! İki gün tam yasak205,238
3 KasımBakan Selçuk, en düşük öğretmen maaşını açıkladı203,858
1 KasımTürk Telekom'dan 'abonelik iptali' açıklaması194,665
Aralık 2020
3 Aralık5 aylık enflasyon verisine göre memurlar için oluşan enflasyon zammı234,696
1 AralıkMemurluğa atandığını 17 yıl sonra öğrendi, AYM ret verdi142,098
1 AralıkKPSS 2020/14 tercih kılavuzu yayımlandı133,234
18 AralıkMEB: Ara tatil 3 hafta olarak uygulanacak123,915
9 AralıkBakan Koca: Aşı, 'gebeler' dahil 3 gruba uygulanmayacak114,151

İŞTE AYLAR İTİBARİYLE EN ÇOK YORUM ALAN İLK 5 HABER

Tarih Haber Yorum sayısı
Ocak 2020
3 OcakMemur ve memur emeklisinin enflasyon zammı netleşti170
31 OcakPolisler de 8/24 sisteminin hayata geçirilmesini talep ediyor!164
19 OcakRektör'ün 3 kızı ve iki damadı aynı üniversitede122
15 OcakMHP'den Filenin Sultanlarına hakaret eden Başkan hakkında karar119
30 Ocakİmamoğlu: Benim yaşama bakışım bu hiçbir hata yok!115
Şubat 2020
2 ŞubatOkulda yaz tatili 15 gün daha kısalabilir207
3 ŞubatEmniyet'ten 'bekçi maaşları'na ilişkin açıklama172
28 Şubatİdlip'de şehit sayısı 33'e yükseldi163
14 ŞubatÖğretmeni okul koridorunda tekme tokat dövdü!147
7 ŞubatErdoğan: Mülakat konusunu kabinede değerlendireceğiz144
Mart 2020
28 MartMEB, koronavirüsün yarattığı krizden dolayı, bazı ek ders ödemelerini yapmayacak321
26 Mart30 Nisan'a kadar olan süreçte, öğretmen ve yöneticilerin mali haklarına dair yazı219
28 MartÖğretmenlerden, bazı ek derslerin kesilmesi kararına destek195
14 MartSağlık Bakanlığı personelinin izinleri yeniden düzenlendi182
30 MartErdoğan: 7 aylık maaşımı bağışlıyorum180
Nisan 2020
12 Nisanİçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti. Erdoğan kabul etmedi341
12 NisanSüleyman Soylu: Öngöremedim. O geceki eleştirileri de hakaretleri kabul ediyorum244
3 NisanKayseri'de, kişiye özel ilanla 50 KPSS puanlı adaylar memur oldu!208
28 NisanUygulamadan kaçan genci kalbinden vuran polis tutuklandı182
8 NisanÖğretmenlerin izinlerine dair yeni Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu165
Mayıs 2020
31 MayısBakanlık, kronik hastalıkların tam listesini yayımladı371
24 MayısPolisler, bu bayramda da çalışıyor294
28 MayısErdoğan: Seyahat yasağı sınırlaması ve idari izinler 1 Haziran'da kalkıyor239
28 MayısSağlık Bakanlığı, sözleşmeli personel statüsündeki ikili ayrımı kaldırmalı!234
8 MayısBekçi, sopayla kendisine saldıran kişiyi ayağından vurdu231
Haziran 2020
6 Haziranİdari izne esas kronik hastalıklar için yeni genelge492
13 HaziranMilli güreşçi Vakıfbank'a, RTÜK Başkanı Halkbank'a atandı180
3 Haziran5 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu177
2 HaziranSağlık Bakanlığından kronik hastalıklara dair 2 Haziran tarihli yeni yazı164
2 Haziran2 Haziran itibariyle Kronik hastalıklarda son durum164
Temmuz 2020
6 Temmuz2020 yılı Memur Maaşlarının Hesaplanmasına Esas Veriler289
3 TemmuzMemur ve emeklilerin enflasyon zammı netleşti204
2 TemmuzMEB, formasyonun kaldırıldığını duyurdu170
26 TemmuzAli Erbaş'tan 'Atatürk'e lanet ettiği' eleştirilerine cevap145
11 TemmuzMEB, atanacak öğretmen sayısının giderek azalacağını açıkladı. İşte yıllık atanacak öğretmen sayısı141
Ağustos 2020
29 Ağustos'4,5 milyon kamu personeli gibi öğretmenler de işinin başında olacak'419
21 AğustosÖğretmenler, 18 Eylül'e kadar okulda olacak234
20 AğustosMaske takmayan kadını gözaltına alan 2 polise uzaklaştırma226
12 AğustosBakan Ziya Selçuk açıkladı... Okullar uzaktan eğitimle açılacak223
26 AğustosTüm kamu kurumlarında, yeniden esnek çalışmaya geçildi205
Eylül 2020
12 EylülMEB'den atletli öğretmene inceleme268
4 EylülMEB'den telafi eğitimindeki ek ders ücretlerine yönelik açıklama197
28 EylülSendikalar, öğretmenler derse girmese dahi ek ders ücretinin ödenmesini istedi173
23 EylülMEB'den uzaktan eğitimdeki ek ders ücretlerine yönelik açıklama172
17 EylülOkulda gururu kırılan genç camdan atladı felç kaldı, MEB tazminat ödeyecek152
Ekim 2020
27 EkimDolar günü yine rekorla kapattı: 8,17 TL191
26 EkimDolar günü yeni rekorla kapattı: 8,08 TL181
16 EkimBelediye başkanının kızı 69 puanla belediyede memur oldu167
8 EkimDolar'da yeni zirve... Döviz kurlarındaki yükseliş hızlandı154
5 EkimTepki çeken sözler sonrası GATA Başhekim Yardımcısı görevden alındı149
Kasım 2020
8 KasımBerat Albayrak, istifa ettiğini duyurdu!261
7 KasımAlbayrak'tan dolar yorumu: Dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz230
3 KasımBakan Selçuk, en düşük öğretmen maaşını açıkladı198
11 KasımBursa Valisi, Kelime-i Tevhid için 2. kez açıklama yaptı195
17 KasımErdoğan yeni tedbirleri açıkladı... Sokağa çıkma yasakları geri geliyor164
Aralık 2020
3 Aralık5 aylık enflasyon verisine göre memurlar için oluşan enflasyon zammı228
15 AralıkSoylu: POLSAN emekli ikramiyesi 500 bin liraya çıkacak181
16 AralıkBaşhekimden hemşireye tepki çeken ceza... 500 kere ben salağım yazdırdı154
26 AralıkÖğretmenin, demir çubukla öğrencinin avuç içine vurması suç mudur?143
6 AralıkMuğla Büyükşehir, 53 KPSS puanlı adayları itfaiye eri olarak aldı137
Memurlar.Net
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