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2020 yılında bu haberleri okuduk ve yorumladık
2020 yılının en çok okunan ve yorumlanan haberlerini yayımlıyoruz.
|31 Aralık 2020 14:05
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2021 yılına merhaba diyoruz
Memurlar.net olarak her yıl yaptığımız gibi, 2020 yılı için de, en çok okunan haberleri listeledik.
Elazığ ve İzmir depremleri, koronavirüs salgını, yıla damgasını veren büyük olaylardan sadece bir kaçıydı
Aşağıda aylar itibariyle en çok okunan ve yorumlanan haberler yer almaktadır. Her ay en çok okunan ve yorumlanan ilk 5 haber seçilmiştir.
İŞTE AYLAR İTİBARİYLE EN ÇOK OKUNAN İLK 5 HABER
İŞTE AYLAR İTİBARİYLE EN ÇOK YORUM ALAN İLK 5 HABER
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