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Polis Bandosuna personel alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı Bando ve Armoni Muzikaları Şube Müdürlüğü'nün personel ihtiyacını karşılamak amacıyla Polis Bandosunda çalışmaya istekli personel başvuruda bulunabilecek. Başvuru yapabilmek için diğer aranan şartlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
 29 Aralık 2020 10:55
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Polis Bandosuna personel alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı Bando ve Armoni Muzikaları Şube Müdürlüğü'nün personel ihtiyacını karşılamak amacıyla Polis Bandosunda çalışmaya istekli personel başvuruda bulunabilecek. Başvuru yapabilmek için diğer aranan şartlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

1. Müzik kabiliyetine sahip olmak
2. İyi bir müzik kulağına sahip olmak
3. İyi bir ritim duygusuna sahip olmak
4. Piyano ile verilecek olan ikili ve üçlü armoni seslerini duyup ağzı ile aynı sesleri solfej olarak verebilmek
5. Üflemeli ve vurmalı enstrüman çalabilmesi için gerekli olan uygun çene, diş, dudak, el ve parmak yapısına haiz olmak ve enstrüman icra etmesine engel olacak herhangi bir sağlık problemi bulunmamak
6. 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak
7. Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması veya ikiden fazla aylık kesimi cezası almamış olmak
8. Personelin kendisinin belirleyeceği daha önce çalıştığı veya halen çalışmakta olan en az iki amirinin; liyakat,mesleki ehliyet, başarı ve işe uygunluk yönünden yazılı veya elektronik ortamda olumlu görüşünü almış olmak
9. Başka bir branşı bulunmamak

Bu şartlara haiz personel 8 Ocak 2021 tarihine kadar bağlı bulundukları eğitim şubelerden başvuru yapabilecek.
Memurlar.Net
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