1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TÜRES'ten salgından etkilenen restoranlara 1 milyon lira kira yardımı

-TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl:- "İşletmelere katkı sağlama amacıyla çorbada bizim de tuzumuz olsun istiyoruz"- Yemeksepeti Üst Yöneticisi (CEO) Nevzat Aydın:- " 500 işletmeye 2.000'er lira kira desteğinde bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz"
 29 Aralık 2020 10:58
+Aa- Yazdır
TÜRES'ten salgından etkilenen restoranlara 1 milyon lira kira yardımı

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES), 500 üye işletmesine toplamda 1 milyon liralık kira yardımı yapacak.

TÜRES'ten yapılan açıklamaya göre, Yemeksepeti desteğiyle yapılacak yardım kapsamında işletme başına 2.000'er lira karşılıksız destekte bulunulacak.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, sektörün bu zorlu sürecinde Yemeksepeti'nin esnafı desteklemesini önemsediklerini bildirdi.

Bu iş birliği çerçevesinde 500 üyeye 2.000'er lira karşılıksız kira yardımında bulunacaklarını kaydeden Bingöl, "İşletmelere katkı sağlama amacıyla çorbada bizim de tuzumuz olsun istiyoruz. Bu sebeple Yemeksepeti'ne ve Üst Yöneticisi (CEO) Nevzat Aydın'a göstermiş oldukları dayanışma için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bingöl, esnafın mevcut haliyle işlerini döndürmesinin zor gözüktüğünü vurgulayan Bingöl, bu nedenle tüm paydaşlarıyla TÜRES üyelerine ve sektöre desteklerde bulunmaya devam edeceklerini anlattı.

Bingöl, yeme-içme sektörünün tüm paydaşlarını ve iş birliği yaptıkları firmaları el ele verip sektörü desteklemeye davet etti.

- "Öncelikli hedefimiz işletmelerin yaşadığı sıkıntıları hafifletmek"

Yemeksepeti Üst Yöneticisi (CEO) Nevzat Aydın ise şirket olarak içerisinde bulundukları bu zorlu süreçte ülkenin ihtiyaç duyduğu her noktada, gönüllü bir şekilde, ellerinden gelen desteği sağlamaya özen gösterdiklerini bildirdi.

Aydın, "Kısa süre önce açıkladığımız 20 milyon liralık 'Birlikte Daha Güçlüyüz' destek paketi kapsamında, şimdi de TÜRES üyesi 500 işletmeye 2 bin lira kira desteğinde bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaptığımız bu yardımlarla işletmelerin yaşadığı sıkıntıları hafifletmek öncelikli hedefimiz." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türk-İş'e göre açlık sınırı 2 bin 590
29 Aralık 2020 12:30		 Vefat eden sağlık çalışanlarının %90'ı erkek
29 Aralık 2020 11:05
Hak-İş Başkanından 'asgari ücret' açıklaması: Beklentileri karşılamadı
28 Aralık 2020 13:34		 TOBB'dan 30 bin öğrenciye klavyeli tablet desteği
27 Aralık 2020 14:43
TESK, tüketicileri 'yılbaşı indirimleri' konusunda uyardı
26 Aralık 2020 12:44		 13 milyon emekliye yargıdan iyi haber: Emekliler de sendika kurabilir
26 Aralık 2020 09:38
Kerem Kınık: Her 8 kişiden biri Kızılay gönüllüsü
25 Aralık 2020 16:02		 22 baro Demirtaş'ın tahliyesini istedi
25 Aralık 2020 15:18
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'ndan UBER kararına ilişkin açıklama
24 Aralık 2020 16:31		 Konyalı STK'lar Türkçe Kuran okunmasına tepki gösterdi
24 Aralık 2020 12:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:30 - Türk-İş'e göre açlık sınırı 2 bin 59012:28 - Milli sporculara yüzde yüz burs imkanı12:23 - CHP'li büyükşehirlerin 20 aylık karnesi12:22 - 15 yaşındaki Eylül rüyasında gördüğü lösemili çocuklar için saçını bağışladı12:20 - Gün ortasında dolarda sert düşüş12:17 - Koç Üvn. ve İş Bankası'nın kurduğu merkez, enfeksiyon hastalıklarıyla mücadele ediyor
12:15 - CHP heyetinden Selahattin Demirtaş'a ziyaret12:08 - Ali Babacan, partisinin kongresinde yaptığı konuşma sırasında ağladı12:03 - 'Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi 2023 vizyonunu gerçeğe dönüştürecek'12:00 - Mersin'de 'dublör'lü tapu dolandırıcılığı operasyonunda 5 kişi tutuklandı11:59 - Devlet korumasındaki 1093 kişi kamuya atanacak11:45 - Malatya'da eşi tarafından tabancayla vurulan kadın öldü
11:44 - Salgın döneminde çay satışı arttı11:42 - Mersin'de marketten cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında11:28 - 'Yunan sınırına gezmeye gittim' diyen FETÖ'cünün15 yıla kadar hapsi istendi11:27 - Sınıf öğretmeni Kovid-19 tedbirlerine dikkat çekmek için klip hazırladı11:25 - 'Yeni YÖK' Türk yükseköğretim sistemini değiştiriyor'
11:21 - Avukatlar, e-Duruşma uygulamasından memnun
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2021 emlak vergisi ve MTV tutarları belli oldu
385 hakim ve savcının görev yeri değişti
Kağıt toplayıcısı Efe, KPSS'de Türkiye 25'incisi oldu
Evlenme başvurusunda 'ikamet zorunluluğu' kalktı
Tarım ve Orman Bakanlığına 826 işçi alınacak
Ticaret Bakanlığı toplam 110 personel alımı yapacak
Silah kazası sonucu 1 asker şehit oldu
Hücre evi baskınında kadın iç çamaşırı ile selfie görüntüsü
Ücretsiz Türkiye geneli TYT deneme sınavı
Suriyeli hacker çetesinden ele geçirilen 30 milyon lira ortada kaldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
emeklilikte yaşa takılanlar 3
pandeizm 2
Şener Şen 2
28.12.2020 beşiktaş vs dg sivasspor maçı 3
eyvallah 1
çin aşısının gelemeyişi 1
esaretin bedeli 2
Dumping Sendromu 3
iyi bir müslüman 11
ankaragücü 2
SON İLANLAR
KOSGEB proje kapsamında danışman alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 826 işçi alacak
VakıfBank Sınav Bilgilendirmesi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam