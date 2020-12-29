Vefat eden sağlık çalışanlarının %90'ı erkek
Türk Tabipler Birliği vefat eden sağlık personeliyle ilgili verileri yayımladı. Birliğin yayımladığı verilere göre, hayatını kaybeden 300 sağlık personelinin yüzde 90'ını erkek sağlık çalışanları oluşturuyor.
|29 Aralık 2020 11:05
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Türk Tabipler Birliği vefat eden sağlık personeliyle ilgili verileri yayımladı.
28 Aralık 2020 itibariyle vefat eden sağlık personelinin yüzde 39'u doktorlar, yüzde 23,6'sı idari personel, yüzde 13'ü eczacılar, yüzde 10'u ise teknisyenlerden oluşuyor.
En çok vefat sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Konya'da meydana geldi.
Hayatını kaybeden 300 sağlık personelinin yüzde 90'ını erkek sağlık çalışanları oluşturuyor.
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