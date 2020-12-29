1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Muş'ta bir kişinin öldüğü kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Muş'ta aralarında husumet bulunan amca çocukları arasında çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği kavganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı
 29 Aralık 2020 11:08
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Muş'ta aralarında husumet bulunan amca çocukları arasında çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği kavganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde 25 Aralık günü yaşanan, Muammer Kardeş'in (32) hayatını kaybettiği, kardeşi Muzaffer Kardeş'in de yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavga, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, yaşanan tartışmanın bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüşmesi ve bu esnada silahlı vurulan bir kişinin yol ortasında yer düştüğü görülüyor.

Kavganın ardından olay yerinden kaçan şüpheliler R.K. ve Y.Y, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu yakalanmış ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Mersin'de 'dublör'lü tapu dolandırıcılığı operasyonunda 5 kişi tutuklandı
29 Aralık 2020 12:00		 Malatya'da eşi tarafından tabancayla vurulan kadın öldü
29 Aralık 2020 11:45
Mersin'de marketten cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında
29 Aralık 2020 11:42		 Salgın, kahve satışlarını ve tüketimini artırdı
29 Aralık 2020 11:17
Adana'da eşini bıçakla yaralayan koca tutuklandı
29 Aralık 2020 10:45		 SBK holdinge operasyon: 16 kişiye gözaltı kararı
29 Aralık 2020 10:28
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi
29 Aralık 2020 10:14		 Çanakkale'de firari hükümlü bindiği takside yakalandı
29 Aralık 2020 09:50
Saç kesimini beğenmeyen müşteri 2 kişiyi bıçakladı
29 Aralık 2020 09:01		 Hırsız gelin, kayınvalidesinin altınını çaldı
29 Aralık 2020 08:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:30 - Türk-İş'e göre açlık sınırı 2 bin 59012:28 - Milli sporculara yüzde yüz burs imkanı12:23 - CHP'li büyükşehirlerin 20 aylık karnesi12:22 - 15 yaşındaki Eylül rüyasında gördüğü lösemili çocuklar için saçını bağışladı12:20 - Gün ortasında dolarda sert düşüş12:17 - Koç Üvn. ve İş Bankası'nın kurduğu merkez, enfeksiyon hastalıklarıyla mücadele ediyor
12:15 - CHP heyetinden Selahattin Demirtaş'a ziyaret12:08 - Ali Babacan, partisinin kongresinde yaptığı konuşma sırasında ağladı12:03 - 'Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi 2023 vizyonunu gerçeğe dönüştürecek'12:00 - Mersin'de 'dublör'lü tapu dolandırıcılığı operasyonunda 5 kişi tutuklandı11:59 - Devlet korumasındaki 1093 kişi kamuya atanacak11:45 - Malatya'da eşi tarafından tabancayla vurulan kadın öldü
11:44 - Salgın döneminde çay satışı arttı11:42 - Mersin'de marketten cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında11:28 - 'Yunan sınırına gezmeye gittim' diyen FETÖ'cünün15 yıla kadar hapsi istendi11:27 - Sınıf öğretmeni Kovid-19 tedbirlerine dikkat çekmek için klip hazırladı11:25 - 'Yeni YÖK' Türk yükseköğretim sistemini değiştiriyor'
11:21 - Avukatlar, e-Duruşma uygulamasından memnun
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2021 emlak vergisi ve MTV tutarları belli oldu
385 hakim ve savcının görev yeri değişti
Kağıt toplayıcısı Efe, KPSS'de Türkiye 25'incisi oldu
Evlenme başvurusunda 'ikamet zorunluluğu' kalktı
Tarım ve Orman Bakanlığına 826 işçi alınacak
Ticaret Bakanlığı toplam 110 personel alımı yapacak
Silah kazası sonucu 1 asker şehit oldu
Hücre evi baskınında kadın iç çamaşırı ile selfie görüntüsü
Ücretsiz Türkiye geneli TYT deneme sınavı
Suriyeli hacker çetesinden ele geçirilen 30 milyon lira ortada kaldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pandeizm 2
davadan çekil,telefonu 1
Sabahleyin erken Uyanmak 2
panteizm 2
olay tv'nin kapanması 1
Telegram 1
Pandemizm 1
fakir fukara 3
üstteki yazar hakkındaki varsayımın 1
covid-un 10 sene aramızda olacak olması 8
SON İLANLAR
KOSGEB proje kapsamında danışman alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 826 işçi alacak
VakıfBank Sınav Bilgilendirmesi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam