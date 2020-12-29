Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Muş'ta bir kişinin öldüğü kavga güvenlik kamerasına yansıdı
Muş'ta aralarında husumet bulunan amca çocukları arasında çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği kavganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı
|29 Aralık 2020 11:08
|+Aa- Yazdır
Muş'ta aralarında husumet bulunan amca çocukları arasında çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği kavganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
Yeşilyurt Mahallesi'nde 25 Aralık günü yaşanan, Muammer Kardeş'in (32) hayatını kaybettiği, kardeşi Muzaffer Kardeş'in de yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavga, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, yaşanan tartışmanın bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüşmesi ve bu esnada silahlı vurulan bir kişinin yol ortasında yer düştüğü görülüyor.
Kavganın ardından olay yerinden kaçan şüpheliler R.K. ve Y.Y, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu yakalanmış ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Mersin'de 'dublör'lü tapu dolandırıcılığı operasyonunda 5 kişi tutuklandı
29 Aralık 2020 12:00
|Malatya'da eşi tarafından tabancayla vurulan kadın öldü
29 Aralık 2020 11:45
|Mersin'de marketten cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında
29 Aralık 2020 11:42
|Salgın, kahve satışlarını ve tüketimini artırdı
29 Aralık 2020 11:17
|Adana'da eşini bıçakla yaralayan koca tutuklandı
29 Aralık 2020 10:45
|SBK holdinge operasyon: 16 kişiye gözaltı kararı
29 Aralık 2020 10:28
|Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi
29 Aralık 2020 10:14
|Çanakkale'de firari hükümlü bindiği takside yakalandı
29 Aralık 2020 09:50
|Saç kesimini beğenmeyen müşteri 2 kişiyi bıçakladı
29 Aralık 2020 09:01
|Hırsız gelin, kayınvalidesinin altınını çaldı
29 Aralık 2020 08:57