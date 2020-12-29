1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Salgın, kahve satışlarını ve tüketimini artırdı

Gastronomi yazarı ve kahve danışmanı Cenk Remzi Girginol:- "2002'de kişi başı kahve tüketimi 250 gram civarındayken şu anda 1 kilograma yakın bir grafik seyrediyor. Salgın sürecinde kahve, evde kalmanın ve internet sitelerinden daha rahat ulaşmanın verdiği kolaylıkla evlerimize daha çok girmeye ve tüketilmeye başladı"- "Yeni kuşak, farklı ve doğru lezzetler ile Türk kahvesine yönelmeye başladı. Kahve zincir mağazalarının, espresso bazlı ve filtre kahve gibi yeni ürünlerle çeşitliliği artırmasıyla oluşan yönelimler de kahve tüketimini önceki yıllara nazaran ciddi oranda arttırdı"
 29 Aralık 2020 11:17
+Aa- Yazdır
Salgın, kahve satışlarını ve tüketimini artırdı

- Gastronomi yazarı ve kahve danışmanı Cenk Remzi Girginol, 2002'de 250 gram olan kişi başı kahve tüketim miktarının bu yıl 1 kilograma ulaştığını belirterek, "Salgın sürecinde kahve, evde kalmanın ve internet sitelerinden daha rahat ulaşmanın verdiği kolaylıkla evlerimize daha çok girmeye ve tüketilmeye başladı." dedi.

Dünyada etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, birçok alanda olduğu gibi tüketim alışkanlıklarında da değişime neden oldu. Sokağa çıkma kısıtlamalarıyla daha uzun süre evlerinde vakit geçiren vatandaşlar, ev yapımı gıdalar ile internetten siparişle hızlı ulaşabildikleri yeme ve içme sektörüne yöneldi.

Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi Bölümü'nde Öğretim Görevlisi olarak ders de veren Girginol, salgın sürecinde kahve tüketim alışkanlıklarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yıllara göre kahve tüketim miktarına ilişkin bilgi veren Girginol "2002'de kişi başı kahve tüketimi 250 gram civarındayken şu anda 1 kilograma yakın bir grafik seyrediyor. Son seneye baktığımızda ise yüzde 14-15 pazar büyümesi var. Bu sürecin ilerleyen yıllarda da bu oranlarda ilerleyeceği görüşündeyim. Salgın sürecinde kahve, evde kalmanın ve internet sitelerinden daha rahat ulaşmanın verdiği kolaylıkla kahve evlerimize daha çok girmeye ve tüketilmeye başladı." diye konuştu.

Osmanlı topraklarında kahvenin var olma hikayesinin Yemen'in 1517'de Osmanlı Devleti'ne dahil edilmesiyle başladığını anlatan Girginol, şöyle devam etti:

"Burada önemli olan, 1554 yılında açılan ve dünyanın ilk kahvehanesi olan Tahtakale'deki kahvehaneyle kahve kültürünün halk arasına yayılması ve yerleşmesi. Geleneklerin içine işleyen yapısı ve kültürüyle kahve, sosyal yaşantının en önemli odak noktasında durmasıyla karşımıza çıkıyor. Günümüzde kahve hayatımızın her alanında var. Kahvehane kültürü revizyona uğrasa da devam ediyor. Bununla beraber kahve, kız isteme törenlerindeki başrolüyle yorgunluğun üzerine içilmesiyle falıyla kırk yıllık hatırıyla ve 'kahvaltı' derken bile günlük yaşamımız içinde önemli bir noktada durmakta."

- "Yeni kuşak, farklı lezzetler ile Türk kahvesine yöneldi"

Cenm Girginol, kahvenin son zamanlarda trend olduğuna işaret ederek, "Yeni kuşak, farklı ve doğru lezzetler ile Türk kahvesine yönelmeye başladı. Kahve zincir mağazalarının, espresso bazlı ve filtre kahve gibi yeni ürünlerle çeşitliliği artırmasıyla oluşan yönelimler de kahve tüketimini önceki yıllara nazaran ciddi oranda arttırdı." değerlendirmesini yaptı.

Baristanın bir meslek tanımı olduğundan bahseden Girginol, şunları kaydetti:

"Bu meslek, ülkemizde de artan kahve satış yerleriyle önemli bir dal oldu. Baristalık, geleceği kuvvetli, keyifli ve yönelinmesi gereken meslekler arasında. Kahvenin tüketim artışı ve satış yerlerinin çoğalmasıyla iş imkanı da arttı. Sadece kahve yapmak veya fincana resimler çizerek barista olunmuyor. Baristalık, teorik eğitimin olduğu, uzun yıllar tecrübe edilmesi gereken, usta-çırak ilişkisiyle öğrenilen bir meslek. Baristanın sadece bir marka veya çalıştığı yerden değil, global olarak eğitimler alması, doğruyu ve yanlışı birçok kaynaktan sorgulaması ve kahveyle ilgili tam bilgiye sahip olması şarttır."

- "Sütlü ve aromalı kahveler daha çok tercih ediliyor"

Gastronomi yazarı ve kahve yazarı Girginol, kahve tüketiminin artmasıyla kahve makinesi satışlarının da arttığını belirterek, insanların kahve yapmak için kapsül makineler ile daha ekonomik olan kahve makinesi modellerine yöneldiğini söyledi.

Türk kahvesine olan ilginin arttığını vurgulayan Girginol, kafe ve kahve zincir mağazalarında tüketilen kahve türlerine ilişkin, "Tabloya baktığımızda sütlü ürünlerin daha çok tüketildiğini görüyoruz. Latte ve cappuccino gibi sütlü kahveler ile karamel, çikolata, vanilya gibi doğal özdeş aromalar ile yapılan kahveler ve espresso bazlı kahveler en çok tercih ediliyor. Filtre kahve de ağırlıklı olarak tercihler arasında yer alıyor." bilgisini verdi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Mersin'de 'dublör'lü tapu dolandırıcılığı operasyonunda 5 kişi tutuklandı
29 Aralık 2020 12:00		 Malatya'da eşi tarafından tabancayla vurulan kadın öldü
29 Aralık 2020 11:45
Mersin'de marketten cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında
29 Aralık 2020 11:42		 Muş'ta bir kişinin öldüğü kavga güvenlik kamerasına yansıdı
29 Aralık 2020 11:08
Adana'da eşini bıçakla yaralayan koca tutuklandı
29 Aralık 2020 10:45		 SBK holdinge operasyon: 16 kişiye gözaltı kararı
29 Aralık 2020 10:28
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi
29 Aralık 2020 10:14		 Çanakkale'de firari hükümlü bindiği takside yakalandı
29 Aralık 2020 09:50
Saç kesimini beğenmeyen müşteri 2 kişiyi bıçakladı
29 Aralık 2020 09:01		 Hırsız gelin, kayınvalidesinin altınını çaldı
29 Aralık 2020 08:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:30 - Türk-İş'e göre açlık sınırı 2 bin 59012:28 - Milli sporculara yüzde yüz burs imkanı12:23 - CHP'li büyükşehirlerin 20 aylık karnesi12:22 - 15 yaşındaki Eylül rüyasında gördüğü lösemili çocuklar için saçını bağışladı12:20 - Gün ortasında dolarda sert düşüş12:17 - Koç Üvn. ve İş Bankası'nın kurduğu merkez, enfeksiyon hastalıklarıyla mücadele ediyor
12:15 - CHP heyetinden Selahattin Demirtaş'a ziyaret12:08 - Ali Babacan, partisinin kongresinde yaptığı konuşma sırasında ağladı12:03 - 'Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi 2023 vizyonunu gerçeğe dönüştürecek'12:00 - Mersin'de 'dublör'lü tapu dolandırıcılığı operasyonunda 5 kişi tutuklandı11:59 - Devlet korumasındaki 1093 kişi kamuya atanacak11:45 - Malatya'da eşi tarafından tabancayla vurulan kadın öldü
11:44 - Salgın döneminde çay satışı arttı11:42 - Mersin'de marketten cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında11:28 - 'Yunan sınırına gezmeye gittim' diyen FETÖ'cünün15 yıla kadar hapsi istendi11:27 - Sınıf öğretmeni Kovid-19 tedbirlerine dikkat çekmek için klip hazırladı11:25 - 'Yeni YÖK' Türk yükseköğretim sistemini değiştiriyor'
11:21 - Avukatlar, e-Duruşma uygulamasından memnun
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2021 emlak vergisi ve MTV tutarları belli oldu
385 hakim ve savcının görev yeri değişti
Kağıt toplayıcısı Efe, KPSS'de Türkiye 25'incisi oldu
Evlenme başvurusunda 'ikamet zorunluluğu' kalktı
Tarım ve Orman Bakanlığına 826 işçi alınacak
Ticaret Bakanlığı toplam 110 personel alımı yapacak
Silah kazası sonucu 1 asker şehit oldu
Hücre evi baskınında kadın iç çamaşırı ile selfie görüntüsü
Ücretsiz Türkiye geneli TYT deneme sınavı
Suriyeli hacker çetesinden ele geçirilen 30 milyon lira ortada kaldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sabahleyin erken Uyanmak 2
14/14/2020 3
iyi bir müslüman 11
korku 2
Deprem 3
muz 3
en güvenilir gazeteci ve televizyoncular listesi 3
fakir fukara 3
inanç 1
davadan çekil,telefonu 1
SON İLANLAR
KOSGEB proje kapsamında danışman alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 826 işçi alacak
VakıfBank Sınav Bilgilendirmesi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam