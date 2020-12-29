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'Yeni YÖK' Türk yükseköğretim sistemini değiştiriyor'

YÖK Başkanı Yekta Saraç: YÖK değişti. Amaçlarıyla, takip ettiği yöntemleriyle, ortaya koyduğu yükseköğretim anlayışıyla, iş yapış şekliyle, öncelikleriyle her alanda değişti ve yenilendi. Şimdi 'Yeni YÖK' de Türk yükseköğretim sistemini değiştiriyor.
 29 Aralık 2020 11:25
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'Yeni YÖK' Türk yükseköğretim sistemini değiştiriyor'

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Kurul'un bu yıl uygulamaya koyduğu proje ve düzenlemeleri sosyal medyadan paylaşarak, "Türk yükseköğretimini planlamalarımıza uygun bir şekilde, tedrici bir surette yeniden yapılandırmaya 2021'de de devam edeceğiz"." ifadelerini kullandı.

Saraç, Twitter hesabından, YÖK'ün "https://www.yok.gov.tr" internet sitesinde yayımlanan, Kurul'un bu yıl uygulamaya koyduğu proje ve düzenlemelerin yer aldığı çalışmayı paylaştı.

Paylaşımında, YÖK"ün, yükseköğretime ilişkin parlak ve sofistike söylemler, ileriye yönelik tasarımlar, retoriği yüksek taslaklar, entelektüel paylaşımlar yapma yerine, ortaya koyduğu somut icraatlar, hayata geçirdiği projeler, sonuç üreten düzenlemelerle yol almaya devam ettiğini belirten Saraç, Kurul'un yetki devri süreçlerini başlatarak teferruatla uğraşmayı artık terk ettiğini, yasalardan şikayet etme acziyetine düşme yerine mevzuatın imkanlarını akılcı tarzda kullandığını aktardı.

Saraç, YÖK'ün güçlü koordinasyon-esnek yönetim tarzını benimseyerek, yükseköğretim politikaları yapan ve uygulayan bir kurum haline dönüştüğüne işaret etti.

"Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun kurulması, Yükseköğretimde Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi, YÖK 100/2000 Doktora Projesi, Hedef Odaklı Uluslararasılaşma, Üniversite-Sanayi İş Birliği, Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm, Açık Bilim ve Açık Erişim Projesi, Ortadoğu'da Akademik Mirası Koruma Projesi, Geleceğin Meslekleri Projesi, YÖK-Akademi Projesi" gibi pek çok projeyi uygulamaya koyarak, sonuçlarını kamuoyuyla paylaştıklarını anımsatan Saraç, şunları kaydetti:

"YÖK olarak bu yıl da bu çalışmalara yenilerini ekledik. Yeni YÖK olarak, yükseköğretimin toplumsal bir uzlaşı alanı olması gerektiğine inanıyor ve bunun için çalışıyoruz. Kamu kurumuyuz, kamuya hizmet ediyoruz, kamuya hizmet anlayışımız gereği şeffaflık içinde hesap verebilir olmaya önem veriyoruz. Onun için 2020'de görev tanımımız içindeki rutin işlerin dışında gerçekleştirdiğimiz sonuç üreten projelerimiz, yeni ve yenilikçi girişimlerimizin öne çıkanlarını kamuoyuyla paylaşıyoruz. YÖK değişti. Amaçlarıyla, takip ettiği yöntemleriyle, ortaya koyduğu yükseköğretim anlayışıyla, iş yapış şekliyle, öncelikleriyle her alanda değişti ve yenilendi. Şimdi 'Yeni YÖK' de Türk yükseköğretim sistemini değiştiriyor. Sizlere 2020'de 'Yeni YÖK' olarak gerçekleştirdiğimiz proje ve düzenlemelerin bir kısmını sunuyoruz. Türk yükseköğretimini planlamalarımıza uygun bir şekilde, tedrici bir surette yeniden yapılandırmaya 2021'de de devam edeceğiz."

Kurulun internet sitesinde "YÖK'ün 2020 Yılında Hayata Geçirdiği Yeni Projeler ve Düzenlemeler" başlıklı çalışmaya ilişkin şu bilgiler aktarıldı:

"- YÖK-Gelecek Projesi ile 'şeffaflık, liyakat ve fırsat eşitliği' gözetilerek üniversitelerdeki akademik kadro kullanımlarında mevcut genel cari usule ek olarak yeni bir yöntem getirildi.

- YÖK Sanal Laboratuvar Projesi ile evde bilgisayarda deney yapma imkanı sağlandı.

- Bölgesel kalkınma odaklı üniversite sayısı 15'e çıkarıldı.

- YÖK Dersleri Platformu ile öğrencilere dijital ders desteği sağlandı.

- Üniversitelere ilişkin değerlendirme raporları yayımlandı.

- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında önlemler alındı, düzenlemeler yapıldı.

- Türk Yükseköğretim Sisteminde karma (hibrit) öğretime geçildi.

- YÖK'ün rasyonel kontenjan politikası, YKS yerleştirmelerinde doluluk oranlarını önemli düzeyde artırmaya devam etti.

- Öğrencilere yönelik yeni burs imkanları sağlandı.

- Uluslararası öğrenci sayısındaki rekor artışla, dünyada ilk 10'a girildi.

- Ülkeye nitelikli öğrenci çekmeye yönelik düzenlemeler yapıldı.

- Yurt içi ve yurt dışına yönelik sanal fuarlar düzenlendi.

- Bir Türkiye Projesi olan YÖK 100/2000 Doktora Projesi geliştirilerek, devam edildi.

- Yükseköğretimde dijital dönüşüm çalışmaları yapıldı.

- Açık bilim ve açık erişim çalışmaları gerçekleştirildi.

- YÖK'ün girişimiyle Yükseköğretim kanununda önemli yasal düzenlemeler yapıldı.

- Türk Yükseköğretim Sistemine ilk defa 'birlikte iş yapma modeli' kazandırıldı.

- Araştırmanın önünü açacak yeni düzenlemeler yapıldı.

- Yabancı uyruklu akademisyen istihdamında kalite eksenli düzenlemeler gerçekleştirildi.

- Eğitim fakültelerinin müfredatlarına yönelik karar alındı.

- Fen ve mühendislik öğrencilerinin sanayi eğitimi için teşvik ve destek sağlandı.

- Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan MYO'lara büyük destek verildi.

- Klinik branşlarda (Tıp) uzmanlık dışında ilk defa klinik uygulama ağırlıklı lisansüstü programlar açıldı."
Anadolu Ajansı
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