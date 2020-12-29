1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sınıf öğretmeni Kovid-19 tedbirlerine dikkat çekmek için klip hazırladı

Karaman'da özel bir okulda sınıf öğretmeni olan İshak Göktekin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkat çekmek için "Umut Yılı" isimli klip hazırladı.
 29 Aralık 2020 11:27
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Karaman'da özel bir okulda sınıf öğretmeni olan İshak Göktekin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkat çekmek için "Umut Yılı" isimli klip hazırladı.

Sözleri ve müziği kendisine ait olan Göktekin'in hazırladığı klip, sosyal medyada ilgi gördü.

Farklı meslek gruplarından 40 kişinin yer aldığı, 35 farklı mekanda çekilen klip, 20 günde tamamlandı.

Göktekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, küçüklüğünden beri müzikle uğraştığını söyledi.

Klibin sosyal medyada paylaşılmasının ardından herkes tarafından beğenildiğini aktaran Göktekin, şöyle konuştu:

"Daha önceden yeni yıl temalı bir bestem vardı. Bunu pandemiye, koronavirüse dikkat çekmek, sosyal farkındalık olması amacıyla farklı bir şekilde uyarladık. Klibi Karaman'ın tarihi, doğal ve kültürel yerlerinde çektik. Klip çok ilgi gördü ve beğenildi. Çok güzel tepkiler aldık. Sosyal medyadan çok beğeni aldı. Sosyal farkındalık oluşturmak, hem yaklaşan yıl için güzel temennilerimizi iletmek hem de şuanki mevcut durumdan birazcık insanlara umut aşılamak açısından güzel bir eser ortaya çıktı."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
15 yaşındaki Eylül rüyasında gördüğü lösemili çocuklar için saçını bağışladı
29 Aralık 2020 12:22		 Salgın döneminde çay satışı arttı
29 Aralık 2020 11:44
Avukatlar, e-Duruşma uygulamasından memnun
29 Aralık 2020 11:21		 Kovid-19 ile mücadelede tedbirler sonuç getirdi, 'ağır hasta' ve 'aktif vaka' sayısı düşüyor
29 Aralık 2020 11:14
Cerrah adayı büyüteçle görülebilen resimler çiziyor
29 Aralık 2020 11:11		 2020'de okuma alışkanlıkları dijitalleşti
29 Aralık 2020 10:25
Mahallelinin yıllardır süren 'yıldırım' korkusu sona erdi
29 Aralık 2020 10:14		 Çin aşısı yarın Türkiye'ye geliyor
29 Aralık 2020 10:07
Gümüşhane'de Harşit Çayı'na düşen köpeği kurtaran genç o anları anlattı
29 Aralık 2020 10:04		 Sağlıkçılar artık yorgun, ölümle burun burunalar
29 Aralık 2020 08:49
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:30 - Türk-İş'e göre açlık sınırı 2 bin 59012:28 - Milli sporculara yüzde yüz burs imkanı12:23 - CHP'li büyükşehirlerin 20 aylık karnesi12:22 - 15 yaşındaki Eylül rüyasında gördüğü lösemili çocuklar için saçını bağışladı12:20 - Gün ortasında dolarda sert düşüş12:17 - Koç Üvn. ve İş Bankası'nın kurduğu merkez, enfeksiyon hastalıklarıyla mücadele ediyor
12:15 - CHP heyetinden Selahattin Demirtaş'a ziyaret12:08 - Ali Babacan, partisinin kongresinde yaptığı konuşma sırasında ağladı12:03 - 'Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi 2023 vizyonunu gerçeğe dönüştürecek'12:00 - Mersin'de 'dublör'lü tapu dolandırıcılığı operasyonunda 5 kişi tutuklandı11:59 - Devlet korumasındaki 1093 kişi kamuya atanacak11:45 - Malatya'da eşi tarafından tabancayla vurulan kadın öldü
11:44 - Salgın döneminde çay satışı arttı11:42 - Mersin'de marketten cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında11:28 - 'Yunan sınırına gezmeye gittim' diyen FETÖ'cünün15 yıla kadar hapsi istendi11:27 - Sınıf öğretmeni Kovid-19 tedbirlerine dikkat çekmek için klip hazırladı11:25 - 'Yeni YÖK' Türk yükseköğretim sistemini değiştiriyor'
11:21 - Avukatlar, e-Duruşma uygulamasından memnun
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Asgari ücret, yüzde 21 oranında artırılarak bekar bir işçi için net 2.825 TL olarak belirlendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2021 emlak vergisi ve MTV tutarları belli oldu
385 hakim ve savcının görev yeri değişti
Kağıt toplayıcısı Efe, KPSS'de Türkiye 25'incisi oldu
Evlenme başvurusunda 'ikamet zorunluluğu' kalktı
Tarım ve Orman Bakanlığına 826 işçi alınacak
Ticaret Bakanlığı toplam 110 personel alımı yapacak
Silah kazası sonucu 1 asker şehit oldu
Hücre evi baskınında kadın iç çamaşırı ile selfie görüntüsü
Ücretsiz Türkiye geneli TYT deneme sınavı
Suriyeli hacker çetesinden ele geçirilen 30 milyon lira ortada kaldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
inanmak 2
28 aralık 2020 asgari ücret açıklaması 6
en güvenilir gazeteci ve televizyoncular listesi 3
ihlaslı olmak 1
inanç 1
papatya çayı 1
Telegram 1
kelimelik 2
korku 2
Deprem 3
SON İLANLAR
KOSGEB proje kapsamında danışman alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 826 işçi alacak
VakıfBank Sınav Bilgilendirmesi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam