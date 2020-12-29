Sınıf öğretmeni Kovid-19 tedbirlerine dikkat çekmek için klip hazırladı
|29 Aralık 2020 11:27
|+Aa- Yazdır
Karaman'da özel bir okulda sınıf öğretmeni olan İshak Göktekin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkat çekmek için "Umut Yılı" isimli klip hazırladı.
Sözleri ve müziği kendisine ait olan Göktekin'in hazırladığı klip, sosyal medyada ilgi gördü.
Farklı meslek gruplarından 40 kişinin yer aldığı, 35 farklı mekanda çekilen klip, 20 günde tamamlandı.
Göktekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, küçüklüğünden beri müzikle uğraştığını söyledi.
Klibin sosyal medyada paylaşılmasının ardından herkes tarafından beğenildiğini aktaran Göktekin, şöyle konuştu:
"Daha önceden yeni yıl temalı bir bestem vardı. Bunu pandemiye, koronavirüse dikkat çekmek, sosyal farkındalık olması amacıyla farklı bir şekilde uyarladık. Klibi Karaman'ın tarihi, doğal ve kültürel yerlerinde çektik. Klip çok ilgi gördü ve beğenildi. Çok güzel tepkiler aldık. Sosyal medyadan çok beğeni aldı. Sosyal farkındalık oluşturmak, hem yaklaşan yıl için güzel temennilerimizi iletmek hem de şuanki mevcut durumdan birazcık insanlara umut aşılamak açısından güzel bir eser ortaya çıktı."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|15 yaşındaki Eylül rüyasında gördüğü lösemili çocuklar için saçını bağışladı
29 Aralık 2020 12:22
|Salgın döneminde çay satışı arttı
29 Aralık 2020 11:44
|Avukatlar, e-Duruşma uygulamasından memnun
29 Aralık 2020 11:21
|Kovid-19 ile mücadelede tedbirler sonuç getirdi, 'ağır hasta' ve 'aktif vaka' sayısı düşüyor
29 Aralık 2020 11:14
|Cerrah adayı büyüteçle görülebilen resimler çiziyor
29 Aralık 2020 11:11
|2020'de okuma alışkanlıkları dijitalleşti
29 Aralık 2020 10:25
|Mahallelinin yıllardır süren 'yıldırım' korkusu sona erdi
29 Aralık 2020 10:14
|Çin aşısı yarın Türkiye'ye geliyor
29 Aralık 2020 10:07
|Gümüşhane'de Harşit Çayı'na düşen köpeği kurtaran genç o anları anlattı
29 Aralık 2020 10:04
|Sağlıkçılar artık yorgun, ölümle burun burunalar
29 Aralık 2020 08:49