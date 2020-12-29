Mersin'de 'dublör'lü tapu dolandırıcılığı operasyonunda 5 kişi tutuklandı
|29 Aralık 2020 12:00
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Mersin'de, yurt dışında yaşayan bir kişinin 2 dükkanını sahte kimlik ve "dublör" kullanarak başka kişilere sattığı iddia edilen 8 kişiden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına karışan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler, suç örgütü üyelerinin yurt dışında yaşayan bir kişinin bilgilerine ulaşıp sahte kimlik ve "dublör" kullanarak bu kişiye ait 1 milyon lira değerindeki 2 dükkanı 200 bin liraya sattığını belirledi.
Söz konusu suç örgütünü adım adım takibe alan ekipler, düzenledikleri operasyonla 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Bu şüphelilerin ifadelerinden yola çıkarak operasyonu genişleten ekipler, aralarında dublör olarak kullanılan şüphelinin de bulunduğu 4 kişiyi tapu müdürlüğünde suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan 7 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza mahkemesine çıkarılan zanlılardan 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında bir şüphelinin yakalanması için çalışma devam ediyor.
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