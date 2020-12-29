CHP heyetinden Selahattin Demirtaş'a ziyaret
Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu'nun CHP'li üyeleri Ali Haydar Hakverdi ve Sevda Erdan Kılıç, terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti
|29 Aralık 2020 12:15
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Terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı 'serbest bırakılsın' kararı sonrası, Cumhuriyet Halk Partisi, Demirtaş'ın tahliye edilmesi için peş peşe çağrıda bulunmuştu.
CHP'li vekiller Hakverdi ve Kılıç gitti
Bu gelişmelerin ardından CHP heyeti, Selahattin Demirtaş'ı, tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti. Demirtaş'ı ziyarete giden isimler arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu'nun CHP'li üyeleri, milletvekilleri Ali Haydar Hakverdi ve Sevda Erdan Kılıç bulunuyor.
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