Milli sporculara yüzde yüz burs imkanı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, milli sporculara ortaöğretimde de yüzde 100 burs imkanı tanıyacak protokolü imzaladıklarını açıkladı.
|29 Aralık 2020 12:28
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, milli sporculara ortaöğretimde de yüzde 100 burs imkanı tanıyacak protokolü imzaladıklarını açıkladı.
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