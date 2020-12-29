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Milli sporculara yüzde yüz burs imkanı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, milli sporculara ortaöğretimde de yüzde 100 burs imkanı tanıyacak protokolü imzaladıklarını açıkladı.
 29 Aralık 2020 12:28
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Milli sporculara yüzde yüz burs imkanı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, milli sporculara ortaöğretimde de yüzde 100 burs imkanı tanıyacak protokolü imzaladıklarını açıkladı.

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