Adıyaman'da 43 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 43 ev karantinaya alındı
|29 Aralık 2020 12:51
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Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 43 ev karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar gereğince, farklı mahallelerdeki 43 evde, karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.
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