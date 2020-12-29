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Diyarbakır'da site yöneticisi ve sakini arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Diyarbakır'da bir sitenin yöneticisi çıkan bıçaklı kavgada yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı
|29 Aralık 2020 12:54
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Diyarbakır'da bir sitenin yöneticisi çıkan bıçaklı kavgada yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki bir sitede, site yöneticisi Mahfuz Yavuzkılıç (46) ile dış cephe kaplaması ücretini ödemediği için icraya verilen site sakini Remzi A. (30) arasında çıkan tartışma bıçaklı, sopalı kavgaya dönüştü.
Kavgada, Yavuzkılıç, Ebubekir Y. (20), Remzi A. ile güvenlik görevlisi Mehmet Suhudi E. (33) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Yavuzkılıç, kaldırıldığı özel bir hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Soruşturma sürüyor.
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