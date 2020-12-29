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Ayakkabısı su alan çocuğa, duygulandıran sürpriz

İstanbul Kağıthane'de cadde üzerinde bir grup çocuğun yanına giden polis ekipleri, arkadaşlarının su satarak ayakkabı almak istediği 11 yaşındaki çocuğu ekip otosuna alarak götürdüğü pazarda giydirdi.
 29 Aralık 2020 13:11
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Ayakkabısı su alan çocuğa, duygulandıran sürpriz

Yapılan yardıma sevinen çocuk, polis ekibine teşekkür ederken, Türk polisinin yaptığı bu davranış büyük takdir topladı.

Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde dün sabah saatlerinde devriye görevini yapan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği görevlileri, bir grup çocuğun yol kenarında su sattığını gördü.

Ekibin yanlarına gitmesi üzerine korkan çocuklar uzaklaşmak istedi. Otodaki polis durumu fark etmesi üzerine çocukları yanına çağırdı. Bir süre sonra polis, yanına gelen çocuklara ne yaptıklarını sordu.

Çocukların, arkadaşları olan 11 yaşındaki Azberbaycan uyruklu Ferhat Seferov'a ayakkabı almak için su sattıklarını söyledi. Duydukları karşısından kayıtsız kalamayan Türk polisi, Seferov'u ve bir arkadaşını ekip otosuna aldı. Polis ekipleri ardından Hamidiye Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarının yolunu tuttu.

Pazara giren polis ekipleri, Seferov'a yırtık olan ayakkabısı yerine 1 çift bot ve yeni bir eşofman altı aldı.

Yardım karşısında sevinen çocuk ekiplere teşekkür ederken, 7 gün 24 saat görevini ifa eden Türk Polis Teşkilatı mensuplarının bu hareketi büyük takdir topladı. Yaşananlar ise kameralara yansırken, polis ekipleri Seferov'u ailesine teslim etti.
Yeni Şafak
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