Batman merkezli FETÖ operasyonu: 4 tutuklama
Batman merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
|29 Aralık 2020 13:18
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Batman merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'nin Batman yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 11 şüphelinin yakalanması için Batman merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında öğretmen, kamu görevlisi, emniyet personeli ve ev kadının da bulunduğu şüphelilerden 10'u yakalandı.
Ekipler 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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