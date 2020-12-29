İzmir'de sosyal medyadan terör propogandasına 7 gözaltı
İzmir'de sosyal medyadan terör örgütlerini öven paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen 7 kişi yakalandı.
|29 Aralık 2020 13:37
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İzmir'de sosyal medyadan terör örgütlerini öven paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen 7 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü üyeleri ile faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sonucu D.G, M.S, M.Ç, R.C, K.G, S.S. ve S.A'nın sosyal medya üzerinden terör örgütlerine yönelik suç içerikli ve övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.
Bayraklı, Bornova, Çiğli, Foça, Karaburun, Kınık ve Torbalı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise Kovid-19 nedeniyle karantinada olduğu belirlendi.
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