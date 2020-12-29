FETÖ'den ihraç edilen astsubaya hapis cezası
Kayseri'de FETÖ'ye olmak suçundan ihraç edilen astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
|29 Aralık 2020 13:56
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Kayseri'de FETÖ'ye olmak suçundan ihraç edilen astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan ihraç edilen astsubay İ.A. duruşma salonunda hazır bulundu.
Mahkeme heyeti İ.A.'ya FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
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