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Koronadan yaşamını yitiren 'yılın doktoru' son yolculuğuna uğurlandı

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Radyoloji Uzmanı olarak görev yapan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 52 yaşında hayatını kaybeden Dr. Yavuz Durmuş için çalıştığı hastanenin bahçesinde tören yapıldı.
 29 Aralık 2020 14:02
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Koronadan yaşamını yitiren 'yılın doktoru' son yolculuğuna uğurlandı

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Radyoloji Uzmanı olarak görev yapan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 52 yaşında hayatını kaybeden Dr. Yavuz Durmuş için çalıştığı hastanenin bahçesinde tören yapıldı.

Başhekim Prof. Dr. Levent Özdemir, törende yaptığı konuşmada, Durmuş'un meslek etiğini her şeyin önünde tutan bir hekim olduğunu söyledi.

Kovid-19 mücadelesinde en önde savaşırken hastalığa yakalanan Durmuş'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Özdemir, "Çok kıymetli bir meslektaşımızı kaybettik. Doktor Yavuz'un tedavisi süresince üstün bir gayret gösteren, gece gündüz yanında olan hekim arkadaşlarımıza, çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Değerli meslektaşımızın isminin yaşaması için, hastanemizde inme merkezinin kurumunda çok büyük katkıları oldu, isminin bu inme merkezine verilmesi, 'Uzman Doktor Yavuz Durmuş İnme Merkezi' olarak anılması için gerekli girişimleri başlatıyoruz." diye konuştu.

Yavuz Durmuş'un kardeşi Nurcan Bayraktar da törene katılanlara teşekkür etti.

Bayraktar, "Ağabeyimin size bir mesajı var; hepinizi, bütün arkadaşlarını çok seviyor. Sizi hiçbir zaman unutmayacak. Sizi, bizlere emanet etti. Siz, bizim ağabeylerimiz ve ablalarımızsınız. Hepinize hakkını helal ediyor ve teşekkür ediyor. Söyleyecek hiçbir şey yok başka. Allah hepinizden razı olsun, burada ne şekilde savaş verdiğinizi gördüm. Herkese hakkımız helaldir. Bir kardeşiniz daha var artık." ifadelerini kullandı.

- "Çok çalışkan bir insandı"

Törenin ardından gazetecilere konuşan Radyoloji Bölümü personeli Eylem Demirci, Durmuş'un vefatından duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Durmuş'un çok fedakar bir yapıya sahip olduğunu anlatan Demirci, "Bizi çok korudu kolladı. Hep bizim için çalıştı. Allah razı olsun. Hepimizin hakkı helal ona. Kovid-19 sürecinde hepimizden öndeydi. Kendini değil, bizi koruyarak öne atıldı. Her şeyde çok emeği var. Çok çalışkan bir insandı." dedi.

Hastanenin Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Hanife Yıldız ise Durmuş'un, meslek hayatı boyunca dinlenmeden, vatanı, hastaları ve mesai arkadaşları için sonuna kadar mücadele ettiğini vurguladı.

Felç geçiren hastalarda dakikaların, saniyelerin çok önemli olduğunu belirten Yıldız, "Yavuz Bey, aldığı eğitimlerle, ettiği müdahalelerle bu konuda kilit insandı. Birçok insanın tekrar hayata sağlıkla dönmesini, konuşabilmesini, yürüyebilmesini sağlayan müdahalelerde bulunmuştu. İsmi, inme merkezinde yaşatılacak. Sürekli kalbimizde yaşayacak. O, insanlara inme inmesin, felç olmasınlar diye çalıştı ama onun gidişiyle bizim kalplerimiz felç oldu." değerlendirmesinde bulundu.

- "Sadece hastanemiz, Bursa için değil, Türkiye için çok büyük bir kayıp"

Durmuş'un yakın çalışma arkadaşlarından Dr. Aygül Güneş ise şunları kaydetti:

"Felçli hastaların ayakta durması, konuşması, yürümesi için gece gündüz çalıştı. Kendisine ihtiyaç olduğunda 15-20 dakikada hastaneye gelirdi. Tüm genç doktorlara örnek olması gereken, kamu ve hasta yararını en üst düzeyde tutan bir hekimdi. 'Hastane, hastalar için daha ne yapabilirim?' derdi. O yüzden sadece hastanemiz, Bursa için değil, Türkiye için çok büyük bir kayıptır Yavuz Durmuş. Mekanı cennet olsun."

Dua edilmesi ve helallik alınmasıyla sona eren törene, Dr. Yavuz Durmuş'un annesi Elmas, babası Hüsnü, eşi Gül Durmuş ve iki çocuğu ile Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı
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