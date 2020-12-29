Bakan Soylu, ülke içindeki terörist sayısını açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki PKK'lı terörist sayısının 320'nin altında olduğunu söyledi.
|29 Aralık 2020 14:06
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