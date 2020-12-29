Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya ile ortak aşı açıklaması
|29 Aralık 2020 14:17
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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile 8. Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'na başkanlık ediyor.
Çavuşoğlu, Rusya'da Lavrov'la bir araya geldiği toplantıda basın açıklaması gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;
Liderlerimiz arasında samimi bir diyalog var. Ticarette 100 milyar dolar hedefi koyduk ama şu anda bunun gerisindeyiz. İmzaladığımız anlaşmaları gözden geçirdik.
Domates ve TIR kotaları kaldırılmalı. Rusya vatandaşları ülkemize vizesiz gelebiliyorlar biz bundan memnuniyet duyuyoruz ama Türk vatadaşları için de vizelerin kaldırılmasını bugün tekrar vurguladık.
Ortak aşı konusunda görüşmelerimizi sürdürüyoruz.
Suriye, Libya, Doğu Akdeniz konularını ele aldık. Bölgesel konulardaki istişarelerimiz sürecek.
Suriye'de amacımız kalıcı barış ve istikrar.
AB VE ABD'NİN YAPTIRIMLARI
Geçmişte AB ülkelerinin Rusya'ya yaptırımları oldu. Biz bunlara katılmadığımız gibi doğru olmadığını da açıkça söyledik. Aynı şekilde İran'a yönelik yaptırımlara da karşıyız.
En son ABD'nin CATSAA yaptırımları bizim egemenlik haklarımıza saldırıdır. Yaptırımlarla geri adım atmayacağımızı herkes bilir. Rusya ile S-400 anlaşması CATSAA'dan önce imzalandı. Yaptırımlarla sorunlar çözülemez.
Her konuda herkesle aynı fikirde olmak zorunda değiliz. Görüş ayrılığı olduğu yerde diyalog yolunu tercih etmeliyiz. Bizim Rusya ile olan ilişkilerimiz, AB veya NATO'yla olan ilişkilerimize alternatif değildir.
Batılı ülkelerin yaptırım ve bu şekilde sorgulama yerine işbirliğine önem vermesini bir kere daha vurgulamak isterim.
SPUTNIK V AŞISI
Sayın Putin, Cumhurbaşkanımıza Sputnik V aşısı için teklifte bulununca hemen Cumhurbaşkanımız gerekli talimatları verdi.
Rusya'dan bilgiler talep edildi. Sağlık Bakanlığımız bilgilerin gelmeye başladığını söyledi. Rusya ile ortak aşı üretilmesi hedefinde ilerliyoruz.
#Canlı 📡Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 29, 2020
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ortak Basın Toplantısı# 📡
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